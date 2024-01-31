跟著AI教父打牙祭 黃仁勳美食地圖盤點

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晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近一年來多次訪台，外界除了關注黃仁勳拜訪哪些台廠供應鏈，「野生AI教父」多次出沒夜市被捕獲也引發熱議，除了遛夜市，黃仁勳也不時上館子打牙祭，工商財經網特別整理黃仁勳的美食地圖，一起來看看身價破兆的黃仁勳，喜歡哪些好滋味！

花娘小館

黃仁勳最愛的台灣小館子莫過於是台北川菜餐廳「花娘小館」，已經三度前往用餐的黃仁勳，也公開他最喜歡的一道菜是蒼蠅頭，直呼「名字很可怕但非常好吃」。

不過，現在想吃到「花娘小館」可不容易，財經網美Emmy就在臉書上說「以前還能訂得到花娘，自從黃仁勳大肆宣揚以後，花娘的電話根本就很像直接拿起來，永遠打不進去，always在佔線。」花娘小館也在粉絲專頁發文致歉，表示人手不足，對於很多人反應電話無人接聽或打不通深感抱歉，並建議民眾可以利用臉書私訊的方式留下欲訂位時間及人數，小編可以即時回覆訊息，並期待可以加速大家訂位流程。

花娘小館

電話：02-2718-4469

台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

鄒記食舖

黃仁勳日前親自訪台出席輝達台灣分公司尾牙活動，並被目擊出現在號稱台北最難預約私廚之一「鄒記食舖」，同桌用餐的賓客更是來頭不小，台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里，被戲稱「AI大佬盛宴」。

「鄒記食舖」為全預約熟客制私房料理餐廳，店內一次只能接待2桌客人，一桌12人，根據商家GOOGLE評論顯示，每位餐費4,500元、每桌服務費2,000元。據了解，該餐廳主廚是來自杭州的周小琴，以江浙手路菜見長，包括鴻海集團創辦人郭台銘、富邦集團董事長蔡明忠、前副總統蕭萬長等政商名流都曾是座上賓。

鄒記食舖

電話： 02-2546-5980

台北市松山區復興北路313巷43號

富霸王豬腳、五燈獎豬腳

黃仁勳上次來台參加完鴻海科技日，隨即跑到台北四平商圈排隊名店「富霸王豬腳」，這次又去新北三重的「五燈獎」豬腳，被問是不是對豬腳情有獨鍾？黃仁勳則笑說其實沒有，是爸媽很喜歡。

「富霸王豬腳」口感軟糯，充滿膠質，甚至獲網友讚賞為台北市最好的豬腳，「外觀沒有殘留一絲豬毛，完全可以感覺到店家處理的用心。肉質細嫩卻不油，應該經過長時間的烹煮但仍保持肉的鮮甜。滷汁清甜而不膩」。至於同樣是豬腳名店的「五燈獎」，滷肉飯也相當知名，還曾獲得韓國廚神白鍾元推薦台北必吃美食。

富霸王豬腳

電話：02-2507-1918

台北市中山區南京東路二段115巷20號

五燈獎

電話：02-2984-3029

新北市三重區自強路一段119號

牛耳精緻麵館

黃仁勳2023年6月訪台不只掀起旋風，他到內湖「牛耳精緻麵館」品嚐牛肉麵，大讚「牛耳」的牛肉麵很好吃，還因此讓商家登上熱搜，讓人見識到AI教父的魅力。喜愛牛肉麵的他，1月也被電視台直擊帶著爸媽大啖牛肉麵，一行人點了五碗半筋半肉，黃仁勳並大方分享，「這裡的食物超級好吃，品質非常好，今天我帶我爸爸媽媽來吃，他們很喜歡吃牛肉麵，所以大家都很開心。」

牛耳精緻麵館位於台北捷運西湖站附近，是內湖科學園區上班族必吃美食，除了牛肉麵，還有炸醬麵、榨菜肉絲麵、水餃等麵食為主，佈置整潔乾淨，價位親民。不過，網友分享，想吃這家幾乎一定得排隊，而且表定八點休息，很多時候大約七點出頭東西就賣光光了。

牛耳精緻麵館

電話：02-8797-3200

台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

寧夏夜市

黃仁勳1月20、21日接連兩天被捕獲出現在寧夏夜市，為何連續兩天造訪，原來是為了蚵仔煎，「我帶我爸爸媽媽來吃蚵仔煎，吃得很開心，（昨天）排隊太久了，昨天沒吃到。」最後總算如願吃到蚵仔煎的他，大讚吃得很開心。

除了蚵仔煎，黃仁勳還吃了冰品與各式台灣小吃，一路走走停停和民眾打招呼及合照，對於粉絲上前求合照也來者不拒。

另外，黃仁勳去年10月造訪寧夏夜市也排隊買知名「豆花莊」及「詹記水果」，「詹記水果」的兒子發文表示，「執行長很親民，對攤主及遊客的要求拍照來者不拒，他是台南人，對我們家賣的薑汁番茄盤很懷念」。

饒河街夜市

黃仁勳去年5月受邀到台大畢業典禮及COMPUTEX演講，抵台不久就被粉絲捕捉逛饒河夜市的身影，手上一袋麻花捲引起熱議。他在COMPUTEX演示生成式AI應用時，還不忘向AI說「臭豆腐」是夜市最棒的美食，並搞笑提及前幾天去夜市被拍到。