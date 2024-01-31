遠傳原號漫遊 上網吃到飽一天99元起

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引領期盼的農曆春節假期將到來，不少民眾早早排定要和家人一同出國走春迎接金龍年，遠傳電信特別推出原號漫遊超值優惠，上網吃到飽單日99元起、免換卡。

２月起申辦遠傳原號漫遊，加送旅遊意外險，週週再抽龍年大紅包，有機會抽中最高888元漫遊金，透過官網或選傳心生活App申辦，再抽一次188元漫遊金。除了出國漫遊以外，針對農曆春節有計畫在國內跟家人朋友出遊上網的民眾，遠傳也推出易付卡限時優惠，儲值滿額，加送最高8天上網吃到飽。

根據觀光局數據，亞洲仍是國人最愛到訪旅遊區域，尤其從去年下半年起，出國前往越南、新加坡二國家成長趨勢明顯，鄰近的南韓、日本、泰國、菲律賓等亞洲國家，也有顯著成長。為服務旅客，遠傳現推出日、韓、新、泰、菲、印尼等多個亞洲旅遊熱門國家上網吃到飽一天99元起；另推出亞洲多國定量包，暢遊亞洲15國，一天也只要10元；另外，可以在歐洲、美國、紐澳旅遊的跨洲定量包，最低1GB 99元起。

出國前透過遠傳官網、遠傳心生活App、全國門市或客服即可申辦完成，出國開機後即可開始使用上網服務，有使用才需付費，出國時若手機有使用上的問題，除可透過遠傳心生活App線上文字客服詢問。

除超值原號漫遊方案，遠傳也推出加碼優惠，2月1日起至3月15日間只要申請遠傳原號漫遊上網，有機會抽中龍年新春大紅包，獎項包含88、188、888元三種面額漫遊金，週週都會抽出100個，戶如透過官網或遠傳心生活APP申辦，還能再多抽一次188元漫遊金，等於有二次中獎機會。

遠傳現更提供免費最高10天「搭乘大眾運輸工具意外身故及完全失能團體傷害保險」66萬元保障，用戶於2月1日起至6月30日間，從遠傳官網、遠傳心生活APP申辦漫遊上網服務，並登入指定活動網址、填寫基本資料送出，即可完成申請，輕鬆完成投保。

針對農曆過年、寒假期間有在國內出遊上網需求的民眾，遠傳也推出易付卡儲值優惠，指定通路儲值滿額，不限上網方案，不論是儲值上網流量或上網吃到飽，累積儲值金額滿100元、600元、800元以上，分別贈送1天、 6天、8天上網吃到飽(每門號限享回饋一次，最高送８天上網吃到飽不累送)。