法國巴黎銀行投資展望 2024年看好六大投資主題

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隨著去全球化及國家利益導向的走勢持續，可能引發原物料和貨品供應短缺，法國巴黎銀行財富管理認為，這有助於鞏固關鍵產業如半導體，展望2024年，共有六大投資主題值得投資人把握，包括固定收益市場的實質回報、多極世界中受惠的新興趨勢及國家、脫碳和電動化、人工智慧民主化、多元化投資組合策略，以及健康轉型概念。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）指出，債券在今年能提供良好的投資回報，特別看好投資等級債，以及新興市場本幣貨幣債券，對於非投資級債券則抱持中性看法，因目前債券的利率水準是過去數十年來的新高，即便是保守的投資人，債券仍可以為投資人提供良好的報酬率，此外，展望未來一年債券殖利率會下行，因此投資人還能從中獲得額外的價差回報。

在股市方面，法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏（Chris Zee）說明，今年持續看好美股的原因在於降息提供經濟增長較大的動力，其次是美國大選年會帶動美股成長，第三是看好美國大型企業的績效，其中以美國的科技股、金融類股、醫療保健類股及消費類股較有成長動能。

另一方面，由於全球股市領頭羊過份集中在個別的超大型科技股票，意味著多元化的投資組合集中風險日益增加，因此投資人應適量布局在股票、債券和房地產以外的資產，如黃金、避險基金、ETFs、私募股權等。

法國巴黎銀行財富管理分析，如今全球面對的是一個新興的多極世界，不少國家正在爭奪全球政治及戰略領導權，出現原物料和人力短缺的情況，因此投資人可以關注多極世界中受惠的新趨勢、領域及國家，例如，機器人與自動化設備、技術安全、糧食與水安全、電動車與工業電力儲存裝置等電池金屬、中型強國如印度成為主要受惠者，巴西、墨西哥、印尼和澳洲等戰略商品主要生產國的重要性提升。

其他投資題材如氣候變遷加速推動能源轉型，政府撥出大量財政資源投注在去碳化及電力基礎設施領域，建議投資人留意投入能源基礎建設、智慧控制系統及再生能源等；在人口老化及肥胖人口增加，加上AI能降低藥物開發成本及促進該領域創新的前提下，投資人可關注綠色及健康飲食、健康技術、醫療技術和包含減肥藥物在內的藥品創新。