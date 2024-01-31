《日股》日經翻紅 擺脫晶片憂鬱 創26年來最佳1月表現

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日經周三擺脫早盤晶片股的下跌，收盤上漲，並且創下近26年來最佳1月表現。

周三日經225指數收盤上漲220.85點或0.61%，為36286.71點，早盤一度下跌1%。東證一部指數上漲24.17點或0.96%，為2551.10點。

日經並在1月上漲了7.77%，為僅次於1998年1月的上漲近9%。日經同時為全球表現最好的股市，讓標普和那斯達克的分別上漲3.3%失色。

IG市場分析師Tony Sycamore表示：「日經指數本月表現絕對出色，你不會想與之爭辯」。「我無法想像我們一路走來，然後卻看不到1989年創紀錄的38957.44點」。

日經目前比稍早1月16日創下的近34年高點36984.51點，低了1.9%。指數上漲主要原因有，外國投資者資金流出中國、弱勢日圓推動的企業獲利，以及對公司治理改革的振奮情緒。

一種衡量動能的指標，相對強弱指數(RSI)，已從上週一的76以上，降至目前接近67水準。該指數超過70，顯示市場處於超買狀況。

在微軟、Alphabet、超微令人失望的業績之下，重量級的晶片股在早盤下跌，拖累了日經指數，不過下午則減少了跌勢。

東京威力科創和愛德萬測試分別僅跌逾0.4%。軟銀集團也跌0.84%。

在公布財報的公司當中，工程機械製造商小松製作所上漲8.6%，影像公司佳能上漲7.9%，電子元件製造商阿爾卑斯電氣(Alps Alpine)下挫近16%。

大和證券股票策略師Kenji Abe表示：「隨著日本擺脫30年的通縮，外國人已成為日本股票的大買家」。他預測，今年底日經指數將達到4萬點。