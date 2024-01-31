春節疏運 高鐵初二到初五加開全車自由座 台鐵視狀況加班

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下周就是農曆春節假期，交通部鐵道局今（31）日指出，台灣高鐵公司2月6日至15日加開461班次，截至昨日總訂位數佔對號座可售座位數已達73.7％，估初二至初五為尖峰時刻，視情況加開全車自由座；台鐵公司春節疏運期間加開256班次，並可視旅客需要，隨時再加開列車。

鐵道局表示，高鐵6日至15日加開461班次，總計10天疏運期間雙向開行1875班次，班次運能較平時提升29％，每日雙向班次數依疏運，尖離峰日分別提供167班到209班次不等。

鐵道局表示，春節疏運期間，高鐵維持自由座服務，尖峰時段部分車次調整自由座車廂至2到8節，疏運當日將視車站人潮狀況，啟動臨時增開全車自由座班次，紓解尖峰時段旅運需求。

台鐵公司指出，春節連假疏運全線加開256列次，平均每日可增加1萬2144個座位，整體運能較平日提升6.5％，並可視旅客需要，隨時再加開列車。

航班方面，交通部民航局表示，春節疏運期間共提供2316架次、19萬7826個座位數；目前疏運離峰時段尚有空位，航空公司並將視旅客需求情形及機隊調度狀況，適時加開班機以疏運旅客。

民航局表示，各航線目前規畫航班運能，包括台灣本島航線開出146架次，提供1萬0220座位數；澎湖航線則有1060架次，提供9萬2722座位數；金門航線共780架次，提供8萬1126座位數；馬祖航線開出148架次，提供1萬0198座位數；東部離島及金門-澎湖航線則有182架次，提供3560座位數。