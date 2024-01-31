機場捷運首度轉虧為盈 去年盈利1.24億市庫大補血

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桃園捷運公司通車6年過去虧損狀況嚴重，去年在推出TPASS月票後竟轉虧為盈，全年度有高達1.24億元的盈餘，今年1月平均日運量更突破10萬人次。市長張善政大讚這是非常重要的里程碑，更笑說「市庫很需要補血！」盼年後的開學潮可以讓運量再攀上高峰。

機場捷運因6度延後通車導致營運前便已虧損18.05億元，2017年通車至2019年期間盈餘6.8億元，運量最高的時期為2019年平均日運量7萬6610人次，但2020至2022年遇到疫情爆發，2021年平均日運量更暴跌至3萬7643人次，疫情期間虧損高達25.81億元，截至2022年底累積虧損37.06億。

疫情趨緩加上TPASS月票廣受歡迎，桃捷公司表示，去年總收入為21.5億元，其中客運收入有19.16億元、占總收入89％，其餘包括廣告租金、太陽能發電租賃收入等；支出部分以人力及電費13.86億元占最多，另還有設備維護、清潔等，總支出20.26億元，盈餘1.24億元。

談及還款計畫，桃捷公司說，由於去年已有盈餘將先還短貸0.41億元，尚備留資金支付廠商款項及人員薪給，後續若有資金餘裕皆優先辦理還款，以確保公司財務穩健。

桃捷公司表示，邊境逐步解封，運量也隨之回升，2022年平均日運量上升至4萬7039人次，2023年平均日運量更達到9萬210人次，甚至已超越疫情前最高平均日運量。去年7月TPASS通勤月票陸續上線啟用，公司也推出許多行銷活動，包括寶可夢票卡夾組套票、機捷航空聯合套票等，並向沿線企業推廣，並發放問卷並鼓勵企業員工搭乘機捷通勤。

桃捷公司統計分析，去年7月TPASS通勤月票上線後，7至12月平均日運量為10萬2504人次，相較上線前6月平均日運量8萬4347人次，平均每日增加1萬8157人次，增幅高達22％，今年1月平均日運量更是來到10萬6514人次。