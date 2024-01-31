邁向國際!第二屆「新北企業精典獎」新增「寰宇國際」類組 歡迎新北企業龍來報名

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新北公司行號及工廠高達30萬家，其中不乏諸多外商，如美商GARMIN、日商大同大隈、德商德凱認證、瑞典商IKEA深耕新北，爰為鼓勵國內外企業邁向永續發展，新北企業精典獎自111年起每兩年徵選一次，今(113)年邁入第二屆，以「勇於創新」、「展望國際」、「穩健永續」、「深耕新北」四大核心理念精神，挖掘新北的優質企業。

經發局表示，第二屆新北企業精典獎不僅延續第一屆原有精神，更融入ESG、SDGs及企業經營趨勢，將獎項劃分為企業類及個人類，企業類調整為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」及「寰宇國際」五大類組，並邀請駐臺外國單位推薦該國家知名企業共襄參與。另外也將原「新北企業女傑獎」納入企業精典獎的個人類「傑出女力」類組，盼藉由公開表揚方式，鼓勵企業邁向永續發展，善盡企業社會責任，落實新北「安居樂業」目標。

「創新投資」類組歡迎擁有獨創技術或商品，且投資規劃具前瞻性的企業參與；「多元服務」類組則注重企業服務及商業模式的市場競爭力；「永續發展」類組表揚實踐永續環境理念且減碳成效斐然的企業；「世代傳承」類組肯定接班人延續企業原有精神，甚至透過轉型為企業經營帶來成長及前景；「寰宇國際」類組則著重企業國際競爭力與海外鏈結布局等指標，評定企業的國際化能力。

「傑出女力」類組鼓勵在專業管理、領導能力及企業社會責任等三個面向有卓越表現的女性企業負責人或高階主管踴躍參與，彰顯新北女力在職場上的典範與成就。尤其，為肯定國際企業紮根新北，自本屆起開放外國駐臺機構或外國商會推薦新北的外國企業共同參與企業類「創新投資」類組甄選，盼吸引更多外商加碼投資臺灣，帶動關鍵技術升級與產業競爭力。

經發局提醒，各類組獎項自1月30日起至4月10日受理報名，凡於新北市依法辦理公司登記、商業登記之企業或合法工廠，且財務狀況健全、無重大勞資爭議及職業災害之公司均可參選。相關文件及說明請至新北市政府經濟發展局網站「新北企業精典獎專區」參閱及下載，同時也歡迎致電洽詢專人服務窗口02-3343-5407或02-3343-1152，即時取得活動資訊。