中衛中心協同公協會 為企業低碳化、智慧化 介接政府補助資源

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長期致力於產業升級轉型，協助政府推動產業政策的財團法人中衛發展中心，為加速產企業有效連結政府獎補助關鍵資源，積極邀請北中南重要工商農產業公協會、地方產業代表與策略合作夥伴企業等，舉辦「政府計畫業務協助推廣交流會議」。

會議中由中衛發展中心詹偉正執行副總與袁威五副總經理率領各部門一級主管與會，分享執行經濟部能源局、產業發展署、商業發展署、中小與新創企業署等中央部會計畫內涵與關鍵獎補助資源，各界產業先進也熱情互動與深度交流，期望為協會內的企業會員帶回重要獎補助資源。

中衛發展中心袁威五副總於會中分享，中衛身為政府推動產業政策的幕僚與推手，深知產企業升級轉型的痛點，以及面臨全球產業智慧化、低碳化趨勢的種種挑戰，期望儘速將政府協助產企業的輔導、補助等資源加速提供給企業，本次會議整合有疫後振興、小型企業創新研發、商業服務業節能設備補助、能源署業界能專計畫補助，以及中衛中心推動的企業永續低碳佈局輔導等，吸引如廠聯會、esco公會、全球產業永續發展協會、新北市綠色能源產業聯盟、台灣小水力綠色產業聯盟、中華強友文教協會、雲林縣新社果菜生產合作社、素茵農場、八里榕爺金筍農場、茂林畜牧場、茂勇畜牧場、隆源農機廠、饗樂纖農生技，以及漢鼎科技、華電聯網、中揚資訊、極盟永續等單位代表熱烈參與會議討論，中衛顧問群也無私分享產業政策洞察。

中衛發展中心以此為始，將持續協同關鍵公協會及產業社群建立緊密的夥伴關係，加速提供產企業在節能科技研發、產品服務創新、智慧化應用、迎合客戶低碳化的種種需求，提升產企業在國際市場的競爭力。