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《半導體》陳冠州、顧大為聯手 聯發科雙營運長制明上路

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)最新公告，總經理陳冠州與財務長顧大為將自2月1日擔任營運長，採取雙營運長制。

聯發科現任總經理陳冠州以技術專長，現任財務長顧大為則主要負責財務以及溝通，隨著雙營運長制上路，聯發科營運也將迎來新一輪的新氣象。

聯發科今日最新公告最新高層人事案，現任總經理陳冠州於2月1日擔任總經理暨營運長，現任公司執行副總經理暨財務長顧大為，於2月1日擔任共同營運長及公司執行副總經理暨財務長，並將持續擔任發言人職務。

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