《國際政治》伊朗剉咧等？美軍遇襲3死 拜登：已決定如何反擊

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國拜登周二表示，他已經決定好如何應對在約旦造成美國軍人死亡的無人機攻擊事件。他正在考慮如何在不引發更廣泛戰爭下，嚴懲伊朗支持的民兵組織。

拜登在離開白宮前往佛州進行競選活動時做出此番表態，但他沒有詳細說明這個與白宮幕僚協商後所做出的決定。

拜登表示，美國不需要在中東引爆更廣泛的戰爭。這與周二其他美國官員的發言相呼應，即美國不希望與伊朗開戰。

當被問及是否已經決定如何應對這起致命攻擊時，拜登回答：「是」，當被問及伊朗是否應對這起攻擊負責時，拜登表示：「我確實認為他們有責任，因為他們向發動攻擊的人提供武器」。

當拜登飛往佛州時，白宮國家安全會議發言人John Kirby在空軍一號上向記者表示，美國的應對可能不只一次，你可以預期我們會以適當的方式做出回應，很有可能你會看到分階段的做法，不僅僅是一次單一的行動，而是多個行動。

由伊朗支持的武裝份子周日以無人機攻擊在約旦的美軍基地，造成3名美軍士兵死亡、40多人受傷，這是自去年10月以色列-哈瑪斯戰爭爆發以來，第一起造成美軍死亡的攻擊行動，也意味著中東緊張局勢大幅升級。

由伊朗支持、在伊拉克的「伊斯蘭抵抗運動」（Islamic resistance movement）聲稱襲擊三個美軍基地，包括位於約旦-敘利亞邊境的基地。

拜登正面臨做出強烈回應的壓力，共和黨人批評這位民主黨總統讓美國軍隊成為目標。