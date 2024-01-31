苗栗竹南諾貝爾眼科盛大開幕 守護苗栗鄉親的靈魂之窗

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為因應苗栗縣老年人口比例逐年增加，以及兒童視力保健的需求，今年一月底於苗栗縣竹南鎮全新設立「竹南諾貝爾眼科診所」，並舉辦盛大開幕儀式。苗栗縣政府衛生局局長張蕊仙與醫政科科長張章裕皆到場祝賀，期許諾貝爾眼科醫療機構能改善城鄉醫療資源差距，提供優質服務，引進最新眼科設備與技術服務，來造福苗栗地區鄉親，免除來往鄰近縣市舟車勞頓之苦。

竹南鎮目前僅兩家眼科診所，民眾就醫經常要到鄰近的頭份市甚至是跨縣市至新竹縣市就診，交通較為不便；「竹南諾貝爾眼科診所」及「竹南諾貝爾視光眼鏡」位於竹南鎮光復路127號市區中心，離竹南火車站步行僅3分鐘，地理位置極為方便，為竹南區民眾提供輕鬆、便利看診環境。

畢業於台灣大學醫學系的高姿芸醫師擔任竹南諾貝爾眼科診所院長，率領來自「台大新竹分院」何奕瑢、孫仁彬及「台中崇德諾貝爾眼科診所」楊有家等多位眼科專科醫師，提供多元眼科疾病診斷及治療。服務項目包括白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜病變診治及兒童視力保健等，雷射視力矯正、眼整形及乾眼症等自費項目。

諾貝爾眼科機構總院長張朝凱醫師承諾，將帶領優質醫護團隊進駐「竹南諾貝爾眼科診所」及「竹南諾貝爾視光眼鏡」，提供舒適及安全的就醫環境，共同守護苗栗鄉親靈魂之窗。

全台連鎖的諾貝爾眼科診所深耕台灣22年，目前全台已超過21家分院，分別座落於台北、新北、桃園、新竹縣、台中、彰化縣、台南、高雄及屏東縣，計畫今年底全台拓展至26家分院。