全球最大25萬噸「海洋標誌號」感受加勒比夏日風情 探索南美神秘瑪雅文明

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郵輪旅遊風行全球，近年來也有許多國際郵輪品牌步入台灣市場，吸引消費者目光。目前世界最大的郵輪，為皇家加勒比國際遊輪全新打造的全球最大25萬噸「海洋標誌號（Icon of the Seas）」。

「海洋標誌號（Icon of the Seas）」2024年1月於邁阿密首航，全年營運前往東、西加勒比海的7晚航線，大登旅遊銷售代理西加勒比海行程，不僅航程涵蓋眾多熱門目的地，同時還能前往皇家加勒比專屬私人小島—可可灣（Cocobay），享受小島度假風情。

「海洋標誌號」作為皇家加勒比國際遊輪旗下的最新旗艦遊輪，是世界上最大的遊輪之一，噸位為25萬噸，載客量為6,988人。其設計融合「海灘休閒、度假村、主題公園」3大元素，擁有8大主題區、6條破紀錄的滑水道、距離海面47公尺的高空走廊，以及28種房型和40種餐飲選項。

在船上設施部分，「海洋標誌號」船內也承載著多個「全球首創」，包括「蒼穹之境」室內娛樂中心，可容納5,000名遊客，並提供220度環繞式海景供欣賞；充滿挑戰與刺激的「驚險島」水上樂園，內有6座破紀錄的滑梯，能體驗前所未有的極致感官，絕對是冒險者尋求極限挑戰的理想之地。

此外，擁有多國風味的美食也是「海洋標誌號」特色，「Celebration Table」以美式、義式、亞洲風味和海鮮料理聞名，滿足饕客的多元口味需求。專為家庭客群打造的全新自助餐廳「Surfside Eatery」，特別針對成人與兒童設計不同菜單，其餘親子同樂的餐廳包括「Pier 7、Surfside Bites」。皇家加勒比國際遊輪的明星特色餐廳也是必不可少，包括美式牛排館、Trellis Bar、海鮮坊、吉瓦尼義大利餐廳、主廚餐廳、海岸廚房等。

大登旅遊代理銷售皇家加勒比遊輪的西加勒比海行程，航程時長為8天7夜，出發自邁阿密母港。整趟涵蓋眾多熱門景點，包括墨西哥的科斯塔瑪雅和科蘇梅爾，洪都拉斯的羅阿坦島，以及皇家加勒比遊輪專屬的私人小島—可可灣（Cocobay），遊客可在島上享受與遊輪上相同水準的服務和餐飲，同時沉浸在小島度假的悠閒氛圍中。此外，在西加勒比海的行程中，「海洋標誌號（Icon of the Seas）」更途經瑪雅文明，探索傳奇又神秘的叢林文化。大登旅遊董事長林博宗表示，除了一般從台灣母港出發前往東南北亞，包括日、韓、香港、菲律賓等地的郵輪行程外，前往南美洲探索瑪雅文化的航程，更是市場上的獨家選擇。詳情請洽：大登旅遊 台北（02）2531-2541 /（02）2568-3028。台中（04）2312-3566。高雄（07）222-7428。

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