丹麥Vestas風機廠 在台完成V174風機輪轂與機艙安裝及測試工程

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全球最大風機製造商丹麥Vestas今（31）日宣布，成功完成首次在台灣進行V174風機輪轂與機艙安裝及測試工程，象徵Vestas台灣永續能源供應在地化邁向里程碑。據了解，Vestas完成大型離岸風機測試，將有助於永冠等協力廠商2024年起陸續供貨給Vestas。

VEestas表示，本次工程在Vestas向華城電機承租台中港組裝營運廠區進行。由Vestas資深及台灣在地共超過40名人員，搭配Vestas知識與技術培訓，完成前期的輪轂組裝、風機輪轂機艙安裝及測試，以及完備海上運輸與安裝之前置作業。

Vestas指出，Vestas一直致力於培養台灣的離岸風電專業人才，推動Vestas於台灣在地的永續能源解決方案。Vestas繼2023年底與台灣在地人員共同完成首件離岸風機輪轂成功組裝後，首次實現在地輪轂與機艙組件的安裝與測試。Vestas本次完成安裝的輪轂與機艙，將首次運用於台灣最具本土化指標的離岸風場。本次工程團隊由超過40名Vestas及台灣在地人才合作組成，搭配一系列的培訓課程和實地演練，協助台灣在地人才深入了解安裝與測試任務的複雜技術知識。

Vestas台灣總經理林正光（Alex Robertson）表示：「本次Vestas成功於台灣完成安裝與測試工程，是繼2023年10月在台灣完成首架輪轂組裝後，進一步在地化的重要突破，實現為台灣永續能源付出實質貢獻的承諾。Vestas將持續提升在地組裝能力，幫助在地人才更好地了解測試程序，持續培養在地離岸風電人才，進一步協助台灣實現能源轉型。」

Vestas強調，本次安裝與測試工程的成功不僅推動Vestas在台灣的技術進步，更為台灣在地離岸風電產業帶來更多就業機會，強化台灣的離岸風電產業價值。Vestas也將持續與台灣在地夥伴攜手合作，持續提供更乾淨的永續未來。