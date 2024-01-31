長榮宣布四大重大投資 總投資金額167.63億元

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長榮海運（2603）今（31）日在證交所舉行重大訊息說明記者會，宣布長榮海運與子公司董事會通過取得台北港貨櫃碼頭公司5.84％股權、意大利海運公司100％股權、斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭 5％股權，以及英國地區Evergreen House辦公大樓等四大案進行說明。

長榮海運總經理吳光輝表示，台北港為長榮海運位於台灣北部之主要靠泊港，為具有直線型、深水及先進自動化作業之國際碼頭，能滿足大型化船舶作業需求，且營運獲利穩定成長，本次擬以新台幣4億185萬元取得台北港貨櫃碼頭公司5.84％股權，交易完成後，長榮海運持股預計將達到33.69％。

長榮海運也代子公司長榮亞洲說明，為拓展歐洲地區之服務網絡，藉由經濟規模降低營運成本，以強化營運彈性，將斥資歐元4.05億（約新台幣136.54億）取得意大利海運公司100％之股權。

此外，長榮海運之子公司永華投資有限公司，擬以美金1,980萬（約新台幣6.16億)）取得斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭5％股權，該碼頭位處通往印度次大陸重要的樞紐深水港，擁有直線式碼頭及水深15米優勢，歷年營運績效良好，交易完成後，持股預計將達到10％。

另長榮海運之子公司長榮海運英國公司擬以英鎊5仟3佰萬（約新台幣20.92億）購入Evergreen House大樓，供辦公室長期營運所需。Evergreen House大樓位處英國地區且為長榮海運英國公司常年租賃的營運處所，該大樓地理位置良好，除能符合公司長期營運處所規畫所需，亦能節省租金並具有未來增值潛力。

吳光輝表示，上述資產交易案皆依據長榮海運或其子公司取得或處分資產處理程序辦理，相關評估與作業程序皆符合主管機關法令規定，並經董事會決議通過。