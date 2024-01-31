前往主要內容
工商時報LOGO

東元醫院護理師薪資再升級、加碼留任獎金 再招年薪百萬藥師

  • 中時即時 羅浚濱
竹北東元醫院於春節前夕宣布為護理師加碼調薪，提供18萬留任獎金，月薪超越7萬元。（東元醫院提供／羅浚濱新竹傳真）
竹北東元醫院於春節前夕宣布為護理師加碼調薪，提供18萬留任獎金，月薪超越7萬元。（東元醫院提供／羅浚濱新竹傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

衛福部26日公布各層級醫院「三班護病比」標準，宣布新制將於3月1日上路，竹北市東元綜合醫院為鼓勵護理師堅定留任，同時招攬新血加入，宣布為白衣天使全面加薪，再加碼提供18萬留任獎金照顧護理師，月薪超越7萬元，有望進階再調薪，還要招募年薪百萬藥師，優渥薪資為病人照護安全搶才留才。

東元醫院院長黃忠山強調，護理師是醫療院所很重要的核心團隊，是醫療工作中病人照護品質的監督者，更是病人在虛弱無助時的一盞溫暖燈火，為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，也號招白衣天使重返職場，院方搶在年前宣布今年第一季起為臨床護理人員全面再調薪！

院方宣布大學護理師加大夜津貼薪資，每月可望超越7萬元、留任獎金高達18萬、特殊單位津貼最高達3000元，能力進階津貼最高可達6,000元，平均年薪來到70萬到100萬，還享專業證照培訓補助、租屋補貼、關係企業子女就學優待等多重福利。

院方指白班薪資就衝破43K，還不含績效獎金及其它津貼等，另外還有豐厚的留任服務獎金，新進藥師也能突破年薪百萬，每月薪資可望超越9萬元，專業職級津貼最高1萬元。

藥劑部主任沈雅敏認為，臨床用藥種類廣泛，國際新藥發展快速，醫院藥師的專業度要求高，藥品的使用與管理繁雜，提高藥師的薪資福利留才，也是提升病人的用藥安全而努力。

副院長黃禹仁說，校園人才培育方面投入每人最高24萬元獎助學金，吸引準護理師、準藥師投入專業所學。東元永續幸福職場，體恤臨床人員的辛勞，針對薪資福利、輪班制度與職場環境作滾動式調整，增加企業凝聚力，期待透過惜才福利、揪團及推薦獎金制度，鼓勵醫院的臨床人員有意願堅持在專業領域，造福更多病人，為醫療永續共同努力。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00940發行價10元＋月配息 00929危險了？

  2. 降息，再一次的空歡喜？

  3. 聯準會決策周三開獎！這些ETF先衝 6檔甜甜價來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。