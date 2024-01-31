銅鑼鄉農會慶祝農民節 縣長頒獎績優人員及農友

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銅鑼鄉農會31日辦理銅鑼鄉各界慶祝農民節大會，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚績優人員和農友，並且感謝銅鑼鄉農會積極配合縣府推動各項農業政策，而銅鑼青農願意返鄉也讓人十分感動，未來縣府定會盡力配合，與農業部、農會等單位共同輔導青農，一起打拼。

銅鑼鄉農會辦理許多在地農產推廣，更是輔導農友參加各項農產評鑑，不僅去年苗栗縣東方美人茶評鑑競賽中獲得「特等獎」和頭等二、三；於2023年全國冬季東方美人茶評鑑更是獲得「特等獎」、頭等一、頭等獎和貳等獎，杭菊產銷班獲全國十大產銷班等，銅鑼鄉的農友在許多評鑑競賽中表現相當亮眼。

苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、議員黃芳椿、黎尚安、銅鑼鄉長謝昌年等人31日出席銅鑼鄉各界慶祝農民節大會，向農民表達敬意，感謝農會及各位優秀農友們這一年來的付出。

鍾東錦表示，銅鑼鄉在杭菊、芋頭、東方美人茶栽培暨推廣方面十分優異，已在全國打響知名度，甚至參加評鑑絕對能拿下前三名的優異表現，其中銅鑼在茶產業方面，生產面積大以外技術相當純熟，能有這麼多青農願意返鄉，讓他十分感動。

他指出，要朝精緻農業方向邁進，需要鼓勵年輕人返鄉回來，發揮他們的創新以及跟進時代的想法，定能讓農業發展開啟新的篇章，將各項農業發展得更完善更進步，未來縣府會全力協助，並結合農業部、農會等單位的資源一起輔導青農，相信能大幅提升成功機率。