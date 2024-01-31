聯電去年每股稅後純益4.93元 歷史次高

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晶圓代工廠聯電（2303）今（31）日公布去年第四季及全年財報，其中，去年全年每股稅後純益為4.93元，較前一年下滑30.46％，每股稅後純益仍是歷史次高水準，不過，第四季稅後純益為132億元，季減17.35％，也寫近九季單季新低，共同總經理王石預期，今年第一季整體晶圓需求將逐漸回溫，並看好12奈米將帶來新成長動能。

聯電今日公布2023年第四季營運報告，其中，合併營收為549.6億元，較上季的570.7億元減少3.7％。與2022年第四季的678.4億元相比，本季的合併營收減少19.0％。第四季毛利率達到32.4％，稅後純益為132億元，每股稅後純益為1.06元。去年全年每股稅後純益則為4.93元。

聯電共同總經理王石表示，去年第四季聯電的晶圓出貨量較前一季減少2.5％，整體產能利用率微幅下降至66％。隨著台南12A P6廠擴建的產能開出，22／28奈米產品營收佔第四季晶圓收入達36％，達到歷史新高。

王石進一步表示，2024年第一季，儘管客戶對庫存仍採取較為謹慎的態度，我們預期整體晶圓需求將逐漸回溫。展望未來，12奈米FinFET製程的合作是聯電追求具成本效益的產能擴張和技術節點升級策略中重要的一環，這項合作不僅能協助客戶順利升級到新的關鍵技術節點，同時也將受惠於擴展北美地區產能帶來的供應鏈韌性。我們期待這次12奈米FinFET製程的策略合作，利用雙方的互補優勢，以擴大聯電的潛在市場，同時大幅加快技術發展時程。