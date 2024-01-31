彰化首梯1年兵有53位 縣長王惠美鼓勵猶如「媽媽的叮嚀」

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今年義務役役期改為1年，上周首批服役1年的彰化縣籍役男共有53人，彰化縣長王惠美31日到台中成功嶺探兵，除了贈送加菜金之外，還送上速食餐點與春節福袋，王惠美以縣長媽媽的身份叮囑役男，趁著服役期間鍛鍊身體，好好把握這1年的時間。

今年1月25日首批義務役1年兵入營服役，王惠美關心彰化子弟兵，31日下午在縣府民政處長賴致富、彰化軍人服務站長魏治民等人陪同下，到台中成功嶺探視，受到十軍團揮官章中將及營區長官、受訓役男熱烈歡迎。

王惠美表示，希望所有役男能再從軍這段時間練好身體，沒有健康其他都是假的，也勉勵役男退伍後要繼續升學、求職的話，都要全力以赴，不要好奇走偏自毀前途，還有不要隨意借貸、成卡奴等，記得要有存款，才能以備不時之需。

由於這批役男是首批1年義務役的「幸運兒」，王惠美也鼓勵他們，要相信自己是最棒的，不要怕遇到困難，重要的是要用什麼方式去解決，最重要的事凡事都要往積極的方向去思考，痛苦是一天，快樂也是一天，轉個念頭，生活會更不一樣。

王惠美還說，有機會要多學習新知識，建議役男們趁年輕拿到更高學歷EMBA等，科技時代日新月異，ChatGpt、AI等領域是現在未來的趨勢，這會是非常重要的工業革命，建議多學習新的事物，更重要的是要留在彰化就業創業，一起留在家鄉打拚。