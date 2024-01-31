助氣候變遷風險管理 金融業氣候實體風險資訊整合平台今上線

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聯徵中心建置的「金融業氣候實體風險資訊整合平台」31日正式上線。金管會31日指出，金管會為協助金融機構取得氣候變遷相關資訊，辨識可能面臨的實體風險，請聯徵中心打造該平台，可提供金融機構查詢並下載氣候實體風險相關資料，以利進行氣候變遷風險管理。

金管會表示，我國氣候相關原始資料分散於各部會，為幫助金融業取得氣候相關資料，金管會前請「金融業淨零推動工作平台-資料與風控工作群」統整金融業氣候資料需求項目，並由金管會與聯徵中心及該工作群召集人(中信金控)一同拜會相關部會討論資料介接方式，再請聯徵中心協助轉譯資料為符合金融業需要之資訊，並建置氣候實體風險資訊整合平台，供金融業運用並評估氣候相關風險。

聯徵中心將所蒐集的氣候資料，委請氣候專業顧問團隊加值產製為金融業所需的客製化資訊，免費提供金管會所轄金融業使用，目前涵蓋「溫度」、「熱浪」、「寒流」、「海平面」、「淹水」、「乾旱」、「坡災」及「颱風」等8大實體風險類型的危害度及脆弱度資訊。

其中危害度部分可再依不同資料時期(歷史／未來推估)、氣候變遷情境及空間解析度(行政區／測站／網格)進行細分，部分資料配合資料來源單位額外提供jpeg圖片檔，總計該資料庫將提供超過140項的實體風險資料，將有利於金融業進行模型開發、資訊揭露、情境分析與壓力測試等風險評估作業。另轉型風險資料部分，亦於該平台設置「轉型風險相關連結」專區，以利金融業者查詢利用。

金融機構欲使用該平台可直接向聯徵中心申請，該中心已將平台操作、使用權限申請、未來維運方式說明、平台資料產出過程、產出成果及使用範例解說等資料與教育訓練影片放置該平台供金融業者參考。

此外，該平台設有「常見問答」專區，針對各項風險資訊亦提供詳細之「資料產製履歷」文件，幫助金融業者瞭解資料加值產製過程及相關使用限制。後續針對金融業者資料使用疑義，亦提供氣候專業顧問團隊的諮詢服務。

金管會將請「資料與風控工作群」及聯徵中心持續研議優化氣候實體風險資料庫，協助金融業因應氣候變遷，強化氣候風險管理。