奧運商機 紡纖廠：對營運挹注有限 但可拉抬買氣

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2024年巴黎奧運將在7月底舉辦，國內主要運動盤供應鏈的遠東新(1402)、新纖(1409)、福懋(1434)、冠星-KY(4439)、儒鴻(1476)認為，奧運商機對營運實際挹注有限，但預期可對運動相關服飾產品買氣有拉抬效果。

根據紡拓會調查，全球運動用品需求在疫情期間表現佳，然因通膨等因素影響，目前仍在去化庫存中，儘管成衣、布料及纖維復甦進度不一，不過整體而言，今年下半年景氣才會逐漸好轉。

遠東新指出，奧運期間集團提供給ADIDAS等知名運動品牌主要是以環保、回收類紡品為主，奧運商機有限；不過，之後所帶動的流行風潮，則會成為品牌客戶訂單主流。

奧運是全球運動品牌廠測試市場的風向；新纖表示，奧運開始前有備貨商機，奧運後則有明星球衣、球迷的買氣，品牌客戶從奧運觀察到市場可能的流行趨勢，奧運過後，才真正會有較多的訂單，對紡纖供應鏈的營運才有增溫。

主要以機能服飾為主的儒鴻則指出，奧運商機對公司的營占比非常小，對營運影響極小；目前運動盤的服飾市場已看出有逐漸回溫跡象，預期，今年的成長動能應會比去年好很多。

冠星主要提供運動服飾機能性棉混紡針織布，先前營收有5成是來自Adidas，現在更已打入Nike供應鏈。冠星指出，奧運的訂單在去年底就已開始備貨。

冠星指出，從ADIDAS等運動品牌的下單動能來看，預期上半年的營運穩定，有明顯幅度的成長會在下半年。