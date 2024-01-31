防詐從「識詐」開始 櫃買親授3項要訣

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詐騙案件層出不窮，手法日新月異，讓不少人受騙上當、權益受損，櫃買中心提醒，詐騙集團會利用各種方式，如電話、簡訊、網路、社群媒體等，向民眾發送假冒的訊息，誆稱是政府機關、金融機構、投資公司、親友等，要求民眾提供個人資料、匯款、購買商品或服務等，一旦民眾上鉤，就可能遭受重大的財務損失或個資外洩，為了防範詐騙，民眾必須提高警覺，從「識詐」開始。

櫃買中心說明，「識詐」，就是要學會辨識詐騙的跡象，並採取適當的應對措施。櫃買中心特別提出下列三項識詐的要訣，來強化民眾識詐能力。

第一，留意來電號碼的開頭數字：如果收到境外地區的來電，要特別小心，不要輕易相信對方的身分或話術，也不要隨意按下任何按鍵或連結，以免觸發詐騙程序。

第二，不要輕信高回報的投資訊息：詐騙集團常利用網路或社群媒體，發送吸引人的投資廣告，聲稱可以幫助民眾操作股票、期貨、虛擬貨幣等，保證保本且高獲利，這些都是詐騙集團的手法，投資人需要謹慎留意。

第三，檢查網站或APP的真偽：詐騙集團常仿冒知名的網站或APP，如銀行、電商、社群平台等，設計相似的介面或功能，誘騙民眾登入或下載，以竊取民眾的帳號、密碼、信用卡資訊等。為了避免上當，民眾千萬不要隨意點擊不明的連結或掃描不明的QR code，也不要輕易安裝來路不明的APP，更不要隨意輸入個資或驗證碼，以免遭受詐騙。

另外，櫃買中心也表示，除了識詐，民眾更要進一步了解阻詐、堵詐、懲詐，形成全民防詐；若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434進行查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165、165全民防騙網，檢具相關具體事證提出檢舉。