卡麥隆暗示英國可能很快承認巴勒斯坦國 英政府：立場未變

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英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）暗示英國可能很快承認巴勒斯坦國後，英國政府堅稱對中東和平進程的立場保持不變。

卡麥隆曾於2010年至2016年擔任英國首相。他去年11月重返政壇，獲任外交大臣一職，並將於本周開始，展開以哈衝突爆發以來對中東地區的第4次訪問。

據《法新社》報導，卡麥隆29日在英國議會舉行的阿拉伯大使招待會上說，在結束以色列和哈瑪斯戰爭的外交努力中，有必要給巴勒斯坦人民一個政治前景；承認巴勒斯坦國將有助於讓兩國解決方案成為一個不可逆轉的進程。

他說，「我們應該開始確定巴勒斯坦國的樣子，它由什麼組成、如何運作。在此過程中，我們將與盟友一起研究承認巴勒斯坦國的問題，包括在聯合國。這可能是使這一進程不可逆轉的因素之一。」

巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）說，卡麥隆的話標誌著一個重要時刻。不過卡麥隆的保守黨同僚、北愛爾蘭第一大臣維利爾茲（Theresa Villiers）說，提前承認巴勒斯坦國，會對哈瑪斯的暴行起到獎勵作用。

英國政府長期以來一直支持兩國解決方案，即根據聯合國決議，以色列人和巴勒斯坦人可以在不同的國家毗鄰共存。卡麥隆發表相關言論後，唐寧街30日說，英國的立場並未改變。

英相蘇納克的發言人告訴記者，「我們一直都很清楚，我們將在巴勒斯坦國最有利於和平事業的時候對它給予承認，我們致力於兩國解決方案。」