食品廣告誇大療效、逾60秒要嚴懲 電視、購物頻道3倍開罰！

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電視廣告誇大食品效果、宣稱有療效，要3倍處罰了！今天開始，網紅名人代言電視廣告時，超過60秒，內容刊出產品使用前／後比較圖來誇大效果，甚至指出有療效，這類廣告未來首次違規就可罰180萬元，是原罰則的3倍，食藥署強調，過去要「累犯」才會適用加權，修正辦法後，即使是初犯，也可直接加權裁罰，最高可罰500萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布修正「食品安全衛生管理法第45條規定廣告處理原則」，將廣告違規情況，納入裁處罰鍰基準加權，罰鍰最高可加權乘以3倍。食品廣告涉及誇大不實易生誤解處以4萬至400萬元，涉及療效處以60萬至500萬元。

電視食品廣告時常會請專家、名人網紅代言，以自身使用過，來圖顯前後對比效果，且影片時間往往長達半小時到一小時。食藥署企科組組長許朝凱表示，相較於網路廣告，消費者可以自行選擇不要看，電視廣告的觀眾卻是「被迫收看」，時間很長，很容易洗腦消費者，更易使民眾陷入錯誤的判斷，因此才有這次修正，希望提高罰鍰，盼嚇阻違規食品廣告。

許朝凱說明，現行食安法就有規定，食品廣告涉及誇大不實易生誤解處以4~400萬元；涉及療效處以60~500萬元，處理原則除了會依照違規次數增加額度外，也會根據是否故意、危害程度等加權。

這次新增，若在全國性電視頻道或購物頻道播送，播送總時間60秒以上、以及聘請專業人士（機構）或知名公眾人物薦證或代言；內容刊播產品使用前後比較圖、人體器官組織示意圖或誇張科學數據。只要符合上述情況罰鍰最高可加權乘以3倍。

以藝人郭子乾代言的「專利健骨複方」為例，被台中市食品藥物安全處依「廣告涉及醫療效能」，裁罰60萬元；藝人李佩甄代言的「NMN酵素之王」，由新北市衛生局以「廣告涉及誇大不實」裁罰4萬元。但今起，新法上路後都需加乘3倍，以郭子乾代言的個案為例，未來出現這類廣告，首次就可罰180萬；李佩甄代言案例，則可裁罰12萬。

許朝凱表示，去年違規食品廣告，共裁處7472件、金額達2億9139萬，裁罰對象為業者，但若代言人有參與腳本製作、討論，就會一起罰代言人。整體而言，廣告如涉及醫療效能，第2次得處停業，第3次得處歇業。