台中東勢新丁粄節224登場 攜手台鐵首推限量便當

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台中東勢新丁粄節將於2月24日、25日在東勢客家文化園區登場，31日於陽明市政大樓舉行記者會，今年活動沿續往年將展示120斤龜粄及桃粄等；另與台鐵公司合作推出「台中客庄鐵路便當」採用山城地區食材，包括客家筍干爌肉及客家小炒等，自2月1日起在新竹、台中、新烏日、彰化等4站開賣，每天限量100個。

台中市政府客委會主委江俊龍指出，去年新丁粄節有求子成功，6個家庭心想事成，添6名新生寶寶；今年活動有客家傳統婚禮，其中6對新人穿著客家傳統禮服，將跟著活動隊伍遊街。

今年與台鐵公司合作、限量的「台中客庄鐵路便當」，選用豐原區葫蘆墩米為主食、爌肉加上石岡筍乾，採用新社香菇、梨山高麗菜及東勢橘子乾，並搭配客家小炒及梅乾菜苦瓜，以醃漬梅作為點綴，菜色以台中山城區食材為主。

台鐵公司表示，「台中客庄鐵路便當」每日上午5點現做，限時、限量販售，1個售價120元；立委江啟臣參與活動時建議，有客家庄特色的鐵路便當未來到處都買得到，客家的龜粄及桃粄規格化像太陽餅般獨立小包裝，讓節日增添熱鬧。

江俊龍說，新丁粄節活動當天除120斤的龜粄及桃粄，象徵性別平等，現場切開大粄讓民眾參觀，並分享宮廟的「鬪粄」文化，現場舉行公益捐血，另美食街100多個攤位，有各式客家粄條等美食等。