走春穿新裝開運 亮紅潮服搶市送購物金 米奇手指愛心衣甜放閃

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順應年節著裝需求，服飾品牌H＆M推出2024新春系列，除了喜慶紅色裝束外，亦有時下流行的色彩風格及多元材質和款式；一向緊抓潮流的熱門品牌adidas Originals則搶先推情人節服裝，用最可愛的米奇手比出愛心手勢，並推出多款日常百搭服飾，讓情侶穿上身盡顯甜蜜感。

H＆M 2024新春女裝系列以節慶色調融合寬鬆輪廓與豐富質地，為都會女性提供日常與休閒之選，同時將富有傳統韻味的精巧盤扣與祥龍圖案融入天鵝絨繫帶上衣、長裙、羅紋針織上衣與針織背心等單品，增添別樣靈感。H＆M Divided則為追求個性的女孩們呈現甜美與酷感的迥異風格，粉紅系洋裝、圓領毛衣及針織開襟衫輔以蝴蝶結、娃娃領與燈籠袖元素，於浪漫遐想間流露少女的跩酷魅力。男裝聚焦時下流行風格，像是多色棒球外套、寬鬆棉質Ｔ恤搭配工裝褲，演繹街頭休閒美學。2月9日前，H＆M門市單筆消費滿1500元即可獲500元購物金。

看好今年西洋情人節剛好在春節假期最後一天，adidas Originals特別與迪士尼攜手合作，搶先推出情人節特別限定款，以米奇手比出愛心手勢推出多款日常百搭服飾，包含經典不敗的三葉草帽T、美式學院風look的絨毛棒球外套，除此之外更包括拼接短版上衣，少女配色打造可愛俏皮風格；或是黑色track suit耍酷帥，並印有愛心手指增添童趣感。此外，品牌也將經典鞋款CAMPUS 00s、STAN SMITH以及SUPERSTAR畫上愛心記號，打造情人節限定鞋款，細節亮點包含鞋後跟的愛心電波、鞋帶上的心動樂譜等。

專業運動品牌adidas Golf則宣布與高爾夫街頭時尚品牌Malbon Golf攜手推聯名系列「The Crosby Collection」，以傳奇名人Bing Crosby早期著名的Clambakes時期風格為靈感，不僅為男女高球愛好者打造服飾商品，男仕系列包括POLO衫、壓褶短褲、針織衫、針織外套、西裝套裝以及Clambakes時期標誌性的開襟衫；女仕服飾部分則以菱格圖案為主的連身裙、短袖POLO衫、寬袖套頭衫及合身寬褲。更推出Stan Smith Golf以及結合性能與時尚元素的MC80兩款限量鞋款，在新的一年提供球友嶄新選擇。