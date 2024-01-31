屏東熱帶農業博覽會2／3盛大開幕 周邊交通全攻略

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2024年屏東熱帶農業博覽會將於2月3日盛大開幕，為期29天活動，為讓參與民眾能更方便地遊覽三大場域，屏東縣政府規畫便利的交通接駁服務，園區內採免費循環接駁服務以及預約制的復康巴士，為前來的遊客提供更貼心的交通選擇。

今年屏東熱博內容豐富多元，展區以童話故事展開，涵蓋19個館區以「泰迪熊彩繪稻田」、「瓜果長廊」、「食農體驗」、「龍龍奇幻樂園」、「科技夢想屏東起飛」、「農來!CHECK IN」、「日本稻之驛館」、「魚影秘境」、「親子FUN肆童玩館」、「農村再生區」、「蘭光森林」、「有林真好林業館」。

還有「特用作物青草區」、「智慧農機具區」、「樹藝盆栽青草區」、「熊好玩牧場」、「農科展示區」、「市集攤位區」、「親子遊憩區」，分布於農業物產館，及屏東農業生物科技園區夢蝶湖與豐和館等場區，預計再度掀起參觀熱潮。

今年活動場區擴增為三大場域，熱博園區停車場恐將於春節期間爆量，屏縣府農業處長鄭永裕表示，為解決外來旅客交通問題，縣府特別在熱博期間提供屏東火車站交通接駁車服務，由屏東轉運站發車至農業物產館，平日約20分鐘一班；春節及例假日約10分鐘一班；搭乘費用每人10元，65歲以上長者及2歲以下兒童免費。發車時刻自上午8時30分至下午6時止。

另外，建議自行開車的朋友可選擇停放在農業部農業科技園區8個停車場，再搭乘園區內免費接駁車前往熱帶農業博覽會各主題區域。

為了方便身障朋友，更提供免費的定點復康巴士接駁服務，每位身障朋友可攜帶1位陪同者。平日與假日皆需於前一日完成預約，預約專線：08-7386626。