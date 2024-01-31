Bigo Live首次在美國舉辦第五屆「Bigo年度盛典」 展示直播革命性力量

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全球領先直播社交和娛樂平台Bigo Live於1月16日假拉斯維加斯舉辦標誌性的第五屆「Bigo年度盛典」。今年亦是首次在美國舉辦，全球800餘名人氣主播齊聚一堂共參與表演及頒獎，展示直播革命性力量及產業，以及全球社群媒體產生的積極影響力，共同見證新的里程碑。

2024年BIGO年度盛典以「Win Big on BIGO」為題，寓意為該平台堅定履行使命，創建一個全球家園，讓不同人、不同社群能相互交流，共同攜手創造共贏局面。頒獎盛典由美國專欄作家兼媒體人佩雷斯-希爾頓(Perez Hilton)和女星娜塔莉-納恩(Natalie Nunn)共同主持，以一系列盛大表演拉開序幕，包括韓國舞蹈、唱歌、魔術、變裝音樂劇和T台秀等精彩節目。

國際DJ WZRD以及說唱歌手JAQUAE和菲律賓藝人Emie Conjurado亦帶來精彩演出。其中香港主播嚴政(Wallace Yim)在數萬位主播中脫穎而出，獲得僅有數十位名額的晚會現場表演機會，在表演中Wallace與義大利的人氣主播Lydia合唱Michael Jackson 經典歌曲「Heal the world」，除了勉勵所有主播在創造內容之餘也要積極傳遞愛與和平，更希望透過此歌曲能撫平每個正在經歷傷痕的人們，演出時的投入與渲染力讓全場所有觀眾都大聲合唱。

香港人氣主播Wallace與義大利人氣主播Lydia合唱表演。圖／Bigo Liv提供

除了表揚最有才華創作者，Bigo Live也分享該平台進入2024年的創新和發展方向。BIGO Technology總裁James表示，「BIGO頒獎盛典是對我們平台主播、用戶、員工和合作夥伴的創造力與辛勤工作表示認可。此次活動證明直播具有變革性的力量，讓加入平台的各種優秀人才則有展現自己才華與敘述自己故事的機會。我們的使命是讓全球用戶都能全力釋放優勢，並與全球觀眾建立關聯性，培養良好且有意義的關係。」