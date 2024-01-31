系微宣布支援最新推出的Intel Evo AI PC

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系微（6231）今（31）日宣布，其多家客戶已將InsydeH2O® UEFI BIOS韌體解決方案導入最新推出的Intel Evo認證筆記型電腦，成為業界首批搭載新一代Intel® Core™ Ultra處理器的AI PC。

系微表示，新款Intel Core Ultra處理器將CPU、GPU 與全新NPU(Neural Processing Unit, 神經處理器)整合於單一封裝。透過結合CPU的高速反應、Intel Arc GPU的高資料吞吐量以及NPU對AI工作負載的高效運算性能，新一代Intel Evo筆電實現了讓人引頸期盼的AI加速功能，包括即時語言翻譯、自動推論能力和增強的遊戲體驗環境。

這些AI PC還提供即時喚醒、快速充電、超長電池續航力、強化的WiFi 7連線能力並支援Windows 11最新安全功能。此外，這也是第一代提供專門啟用Microsoft Copilot按鍵的筆記型電腦，可輕鬆快速存取Microsoft內建的AI 服務(AI助理)。

系微總經理莊鈴文表示，自從英特爾Project Athena創新計畫發布以來，系微提供的解決方案與服務一直以來廣受我們的客戶信賴及採用，能協助其產品獲得符合Intel Evo認證所設立的高標準規格。系微不僅協助客戶推出全球首批AI PC，而且還提供最先進的附加價值功能，例如記憶體超頻功能，微軟的Connected System Recovery(連線系統復原)以及Windows Hello增強型登入安全功能。

系微協助開發的全新Intel Evo認證品牌AI PC產品包括Acer® Swift Go 14、Acer® Swift Go 16、HP Spectre x360、Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH9及Lenovo IdeaPad Pro 5 14IMH9等新機種。