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雙喜臨門！太醫去年每股稅前賺7.23元、獲卓越中堅企業獎

太醫董事長鍾安婷（右）獲行政院長陳建仁（左）頒發卓越中堅企業獎。圖／業者提供
太醫董事長鍾安婷（右）獲行政院長陳建仁（左）頒發卓越中堅企業獎。圖／業者提供

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太醫（4126）雙喜臨門！受惠產品調漲價格和製程改善效益，自結去年每股稅前盈餘以7.23元創下歷史次高紀錄，且拿下第七屆卓越中堅企業獎。

營運表現耀眼的太醫，去年第四季營收雖轉淡，12月營業利益3,271萬元，年減14.39％，稅前盈餘3,107萬元，年衰退32.78％，每股稅前盈餘0.42元；惟累計去年全年營收23.2億元，年增雖僅6.19％，營業利益4.98億元，大增逾4成，稅前盈餘5.25億元，年成長27.09％，法人以稅率約20％計算，初估每股稅後純益（EPS）將高達6元，僅次於2019元的6.95元。

太醫傳統以下半年屬產業旺季，2023年受客戶回補庫存等因素影響，上半年營運迎來強勁成長，預期2024年營運走勢則可能回歸正常產業態勢，法人預期該公司今年仍有成長空間、惟須持續關注匯率帶來的變數。

法人表示，太醫1月接單穩健，加上部分11月、12月客戶訂單遞延出貨支撐，今年1月有機會交出好彩頭佳績，但2月受春節假期影響、加上去年同期基期較高，營收將呈現明顯衰退，第一季看法較保守。

太醫主要產品為醫療耗材及儀器儀表，自製逾600種多元產品，提供由產品設計、驗證、生產、滅菌到出貨的一站式完整服務；是台灣第一家推出密閉式抽痰管醫材的公司，產品推出至今是全球市場前三大的供應商。

太醫首度參與卓越中堅企業獎評選，即在145家評選企業中，脫穎而出為10家卓越中堅企業之一。 獲獎理由包括掌握關鍵技術、多元產品全球布局、穩健營運績效，且極具市場競爭力，居台灣醫療器材業界領導標竿地位。

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