防惡房東亂喊價 台電推住宅租屋電費查詢簡詳版

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電費連兩年調漲後，分租套房租屋族常遇房東亂喊價，甚至傳出有如吸血鬼開9元誇張案例。為抑止亂象，台電今(31)宣布，即日起於台電官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，租客只要申請認證後，租賃期間可隨時隨地上網查詢租屋處當期的每度平均電費、是否分攤公共電費等資訊。

但如果要了解實際電費，需進入專區「詳細版」。可是電費繳納涉及房東個人隱私，租客需要先取得房東授權，於臨櫃申請時，檢附「房東書面同意書」，才能拿到詳細版使用資格。相對「簡易版」，詳版可查到去年同期、本期用電度數、以及應繳電費總金額、繳費期限、過去繳費狀況等更加詳細的資訊。

至於「簡易版」功能，輸入身分證字號及電話號碼，即可看到用戶登記用電地址、當期電費計費期間、當期每度平均電價、以及是否具公共設施電費分攤等資訊。

台電說明，想使用專區，租客需攜帶「房屋租賃契約書」及「身分證明文件」，至各服務據點填表申請，等待約3至5個工作天建檔完成後，即可在租約有效期間內，至官網的住宅租屋電費查詢專區，詳細版則要多檢具「房東書面同意書」。

相關程序台電強調只需申辦一次，不過為保障房東個資安全，租客查詢權利僅限在租賃契約結束日起60日內，後續若有續約或更換租客的需求，得重新持相關文件臨櫃辦理。

台電指出，民眾有相關疑問可打24小時客服專線1911詢問，或經由台電官網【線上查詢】→【住宅租屋電費查詢】