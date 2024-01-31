新竹家扶中心溪北區「新月沙灣淨灘」 百位青年參與回饋大自然

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新竹家扶中心長期對新竹縣、市經濟弱勢家庭兒童少年，提供生活補助與助學費用外，亦透過各類輔導活動，提升兒少的社會能力，31日在竹北新月沙灣及海岸育樂中心，舉辦「溪北區青年活動《海，好嗎？》」，有溪北區扶助家庭青年100多人一起淨灘，為美麗的海洋盡一分心力。

家扶青年們31日上午踏入新月沙灣，不同於以往到海邊是為遊憩、玩樂，他們戴著麻布手套，手持長夾，仔細撿拾沙灘上的各類廢棄物，對青年們而言是少有的經驗。

新竹家扶中心下午邀請荒野保護協會的講師與家扶青年分享海洋保護的觀念，除了補救性的淨灘外，更應從日常生活中落實減廢，少用吸管、塑膠袋及餐具等一次性塑膠製品，使用永續環保包裝的產品，在進行水上活動時使用海洋友善的防曬乳、洗沐用品等，皆可為海洋盡一份力。

家扶青年小瑜說，跟大家一起撿了好多的垃圾，看著海灘變乾淨好有成就感，也讓她驚覺生活中製造太多垃圾，回去會開始使用環保餐具跟環保袋，減少垃圾及對海洋的危害。

新竹家扶沈俊賢主任表示，家扶50多年扶助經濟弱勢家庭的工作，已從濟貧、扶貧的補救式服務，進階到扶助對象能力建構、創造脫貧機會的專業服務。

家扶中心每年舉辦青年活動，設計的內容均在促進服務對象與社會脈動的連結，透過家扶的服務設計，讓扶助青年們於服務行動中，體驗與一般家庭同齡孩子可能接觸的生活經驗即社會參與，除了在日後的人際互動中，能有共通的話題，增進融入人群的機會，亦使青年們理解關懷社會、保護環境是人人可以有所作為。有錢的出錢，而家扶的孩子可以貢獻一點點微薄的勞力，也是即時回饋與造福社會。