北市去年第4季預售建案申報量驟減 較前期接近腰斬

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去年年末冬天寒冷，北市預售案也進入寒冬，根據台北市地政局第四季報告，台北市預售建案申報備查量較前期減少43.75％，較去年同期減少25％，僅18案；台北市地政局指出，由於受到傳統「928推案檔期」影響，下半年多數預售案集中在第三季向地政機關申報備查，以利在「928推案檔期」銷售所致。

台北市2023年第4季全市申報備查的預售建案共計18案，較前期32案減少43.75％，較去年同期24案減少25％，另外累計年申報數102案，較前期108案減少5.56％，較去年同期135案減少24.44％。

2023年第4季12行政區預售建案資訊申報備查案件量，以中山區、中正區3案居首，其次是北投區、士林區、大安區2案，另外從預售建案用途及戶數觀察市場預售產品推案特性，仍以住家為主流，計18案占比100％，本季無非住家或商辦，其中住家用建案戶數以80戶以下小社區為主，計12案，占比66.67％。

針對預售建案定型化契約檢閱情形，台北市預售建案契約檢閱合格率最低前5項目為「保固期限及範圍」、「房地標示及停車位規格」、「通知交屋期限」、「違約之處罰」、「貸款約定」。

另外為保障預售屋消費者權益，針對台北市住家用預售建案買賣定型化契約，是否符合內政部訂頒之《應記載及不得記載事項》28項重點全面檢閱並輔導改正至符合規定後，才完成備查並對外公開，備查前合格率最低前5項目為「保固期限及範圍」、「房地標示及停車位規格」、「通知交屋期限」、「違約之處罰」、「貸款約定」。

而2023年第4季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」計10案占大宗，占比55.56％，其次為「價金信託」計8案，占比44.44％ 。

地政局表示，預售屋市場常見的購屋預約單，依《平均地權條例》規定購屋預約單禁止轉售，且應載明買賣標的及金額、不得約定保留出售、保留簽訂買賣契約之權利或其他不利於買方之事項；2023年第4季查核13案預售建案契約及購屋預約單使用情形，全數查核項目13案皆符合規定。