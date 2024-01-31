「好運龍總來」新春禮盒 冠軍攜手幼安 傳遞無限善循環

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

冠軍建材長期投入社區關懷，攜手幼安教養院共同推出龍年「好運龍總來」新春禮盒。這個禮盒結合了細緻綿密的雪Q餅搭配健康好喝的果乾水果茶，化身龍光煥發餅及生意興龍果，邀請冠軍建材同仁及旗下經銷商共襄盛舉，優先認購約1350盒新春禮盒，不僅促成這次的創意禮盒，更透過實際行動給與幼安院生更多的永續發展性與創新資源。

不同於坊間常以現成棉花糖製成雪花餅，而是選用蛋白與餅乾作為基底，加入果乾及堅果後，做出蓬鬆酥脆的雪Q餅，豐富了味蕾又無負擔。搭配的果乾水果茶以新鮮水果烘烤而成，將美味清甜完美封存，可安心泡入水中享用，提供5種搭配組合，每種組合都以相應的內含果物取名，蘊含對新春的美好祝福。美味又符合時下潮流的開運禮盒，為新的一年取得好兆頭，收穫健康與美好。

冠軍建材在地成立52年，透過「大一元愛心磚」支持社福培力轉型計劃，贊助並培植苗栗在地公益團體創新永續運營。本次製作禮盒過程中，冠軍建材林孟瑜特助也親自造訪幼安，與師生們共同製作雪Q餅、準備果乾並親身參與禮盒包裝，深刻體會到幼安師生對這次合作的用心，每一份食材皆為真材實料，同時對院生的自主能力給予肯定，整個製程充滿著溫馨與溫暖。

冠軍建材不僅持續推動社會公益，同時也積極投入環保永續，為接軌全球2050淨零趨勢，成為第一家磁磚業完成ESG永續經營報告書及組織型碳盤查，也是第一家為建築同業取得厚磚乾掛外牆高性能綠建材標章(節能類)，並完成BIM元件與智慧城市政府結合。致力成為淨零建築的首選品牌，實現社會與環境永續共好。

寒冬過去，便是春暖花開，透過一次次的攜手合作，讓幼安教養院由手心向上，單純接受幸福，轉變為手心向下，分享幸福，抓住機會的同時，持續創造自我價值。並藉由本次禮盒，同時推廣台灣在地優質食材，推動愛與善的永續循環，號召更多企業支持在地社福。邀請您一同將愛傳遞，為孩子們共創美好未來，訂購詳情請洽苗栗幼安教養院附設幼安歡喜兒咖啡屋037-338180，您的每一分愛心，將是他們永續進步的動力。