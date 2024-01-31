拔蘿蔔做愛心千人捐8萬 她拔5斤蘿蔔慷慨給2萬

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經營汽車修配廠的張宏銘、雲林議員林岳璋撒6分地白蘿蔔讓民眾免費採10斤，超過則隨喜捐款，總計收到8萬多元，其中有1名女士拔5斤蘿蔔付2萬元，也有人只拔1條就捐千元，今（31日）全數捐給幫助身心障礙孩子的雲林縣小天使發展協會，幫助他們成立日照中心。

張宏銘也是雲林宏宇關懷協會長，母親仍在種田，3年前他在斗六市自家與租地的二期稻作收割後的稻田播撒白蘿蔔種子，讓民眾免費採摘，去年轉型為愛心活動，每人免費採10斤，其餘隨喜捐款，首次收到4萬元善款。

今年拔蘿蔔活動於日前舉行，6分地湧入上千人同樂，幾乎來拔的都慷慨解囊，今年善款多達8萬6783元，張宏銘31日全數捐給雲林縣小天使發展協會。

張宏銘說，每一年都學到新經驗，去年在二期稻作收割前一天先用噴肥料機把蘿蔔種子撒到稻穀上，隔天收割機剛好把稻穀壓倒，種子落到稻田順便覆土，所以播種得很均勻，這次播的是口感清脆得翠玉白蘿蔔品種，因為暖冬長得很快，大得像一般蘿蔔，很多人不敢置信。

張宏銘表示，大多數採蘿蔔的民眾都有隨意捐款，金額多少沒關係，不捐也可以的，有1名女士從林岳璋議員得知有此活動，特地前來拔5斤不到的蘿蔔，出手捐2萬元，也有人拔1根蘿蔔捐一張千元紙鈔，多數民眾捐幾百元，當然也有銅板。

他說，做一件事情如果往不好的地方看會越做越無力，只看好的那一面就越做越有力，所以做開心就好。

張宏銘表示捐給小天使發展協會是因為看到該協會為身心障礙小朋友付出心力但經費有限，他在一次機緣得知小天使協會的道路需要整地，找車輛及挖土機把路面整平成為志工，看到協會及父母的辛苦。

雲林縣小天使發展協會主任林甘表示，該會目前有100多個身心障礙家庭會員包含自閉症、智能障礙、腦性麻痺、唐寶寶，平日辦理感覺統合訓練課程、身心障礙孩子樂團，還有提供中度身心障孩子工作機會的小型作業所，寒暑假提供日間托顧服務，讓家長放心上班。

林甘表示，今年（2024）將在斗六市區成立日照中心，照顧重度身心障礙孩子，有賴各界資源支持，希望多多採購小天使小作所的手工餅乾、堅果禮盒，數量多寡都可以。