基隆東岸停車場今點交 NET遣律師抗爭

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基隆市東岸立體停車場及廣場OT合約到期，基隆市政府交通處於31日下午進行新舊業者的點交，但原東岸廣場經營業者NET堅持擁有商場產權，並由委任律師出面，強硬質問市府未取得產權，為何逼迫業者點交。市府強調，一切都依法處理。

服飾業者NET（主富公司）委任律師陳義文在市府點交過程中表示，關於該公司所主張擁有產權的設備、樓層、出資興建的一切資產，若市府主張所有權進行點交，該公司將以竊占現行犯告發，該公司並將全程錄影。

陳義文指出，東岸停車場原先是個OT案，過往也從未發生從OT轉成ROT的先例，因此該公司認為，東岸商場地上部分是NET自主興建，這也造成基隆市政府無法取得地上物的產權登記。因此該公司正在進行法律訴訟，試圖解決這項產權爭議。

陳義文強調，雖然東岸商場的建照起造人是基隆市政府，但起造人不一定就是所有權人，因為當時東岸停車場是OT案，因此NET在投資時，言明商場不在有返還的範圍裡。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，對主富公司的指控，市府31日針對東岸停車場的點交行動，是依促參合約，與簽約廠商大日有限公司辦理點交相關事宜，其他的第三人訴求，無法回應。

王圳宏出示了東岸商場的建照留存表示，東岸商場當初興建時，起造人便明白寫著基隆市政府，在商場完工後，本來也打算辦理產權登記，但因為相關的規費等額外的爭議，才迄今未做完相關的產權登記。

基隆市政府發言人余治明則是表示，NET既然也參與這次東岸停車場ROT標案，表示認同此招標文件及法律框架，未能得標後，卻又回頭來質疑標案程序，也未具體舉證，無法令人信服。任何爭端應回歸到機制內處理，透過法院或是仲裁，市府會尊重法院最後的決定，希望NET也是一樣。

其次，NET若認為權益受損，可向與其訂定契約的大日，或甚至向市府主張求償。本府已有公告及發函通知，將會入場進行點交，若不服可向本府申訴或法院起訴，但是不可強行霸佔東岸，政府將依法行政，依據契約及法規完成點交。

基隆市政府早在2015年便與大日開發簽訂了5年東岸停車場的OT合約，將東岸停車場及上方的建物委託給該公司營運，大日開發還能夠在約滿時，陸續分3年及2年有優先續約的權力。大日開發旋即將商場的經營交給了主富公司，由該公司進行商場的營運及招商。東岸停車場自2016年開工進行整修， 2018年2月現今的東岸廣場落成啟用。

王圳宏表示，2022年大日開發涉入信二停車場弊案，隨著東岸停車場的OT合約首次續約到2023年底屆滿，且大日開發第二次續約申請未獲市府核准，市府才重新發包，由微風集團獲得東岸停車場及商場的經營權。換言之，市府從未與主富公司，有任何合約關係。