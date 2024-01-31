詩嫚特SPA邀化身白雪公主的顧客 齊送暖給「等家寶寶」

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詩嫚特醫美品牌推出最新「液態皮秒激亮精華」，結合多年科研成果，展示出品牌專業美容領域，且詩嫚特舉辦獨一無二的產品發表會，同時宣布結合公益捐贈蔬果箱給等家寶寶，活動現場特別邀請顧客參與互動並穿上公主皇后服裝，象徵白皙美。

詩嫚特巡迴19間門市 捐助蔬果給「等家寶寶」

為擴大愛與關懷的影響力，詩嫚特於10月展開為期三個月巡迴活動，覆蓋全台19間詩嫚特門市。活動中不僅提供專業保養新知與新品試用，更將於結束巡迴後捐贈19箱新鮮蔬果至「等家寶寶」，代表品牌對社會的親切與關愛。社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會是以關心和協助育幼院孩童為使命，此次透過蔬果捐助活動，讓育幼院孩童擁有充足的天然營養來源。

品牌代表發表聲明 強調對社會責任的承擔

品牌總部代表行銷部洪經理表示，詩嫚特一直以來致力於為消費者提供優質服務與產品，對社會公益也不遺餘力。此次活動除了發表新品，更提供品牌與顧客一起關懷社會的機會。我們發現育幼院很需要蔬果，但卻很少人捐贈的必需品，希望透過此次巡迴活動和公益捐贈，能夠為更多有需要孩童帶來溫暖與希望。

白雪公主美麗秘密揭曉 家居皮秒新選擇

SMARTER醫美級品牌的「液態皮秒激亮精華」是最新推出的產品，結合先進科技和精華成分。透過此次活動和公益捐贈，將為品牌帶來更多正能量，同時為消費者提供美好且有意義的新品發布體驗。