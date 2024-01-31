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《國際產業》馬斯克史上最大薪酬案被判無效 理由出爐

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國德拉瓦州法院周二裁定特斯拉授予馬斯克創下紀錄的560億美元薪酬方案「無效」，稱該電動車製造商董事會給予的薪酬是「無法理解的金額」，對股東不公平。

受此消息打擊，特斯拉周二盤後股價下跌約3%。部分投資人寄望這個裁決能促使特斯拉徹底改革公司治理。

這項裁決廢止了這宗美國企業界最大的薪酬方案，但仍可以提起上訴。負責審理的法官表示，這個基於股票的薪酬方案是由一些董事談成的，然而這些人似乎是在反饋這位全球首富。

德拉瓦州法院法官Kathaleen McCormick在判決書中寫道：「被『全都有利』的言論所影響，或者可能被馬斯克的超級明星魅力所迷惑，董事會從未質問這個價值558億美元的薪酬方案：特斯拉是否有必要以此留住馬斯克並實現公司目標」。

馬斯克在他於2022年收購的社群媒體平台X上發文表示：「永遠不要在德拉瓦州登記你的公司」。

McCormick法官在其長達201頁的判決書中表示，這個史上最大薪酬方案的規模令人難以置信，金額讓人無法理解，似乎是為了幫助馬斯克實現他所相信的「為人類創造美好的未來」。

馬斯克在2022年11月為期一周的庭審上表示，這筆錢將為星際旅行提供資金，這是讓人類登陸火星的一種方式，特斯拉可以幫助實現這個目標。

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