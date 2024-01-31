台韓金融支付大突破 ! TWQR登韓國 當地消費「無痛付款」

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韓跨境支付交流新春報喜，「TWQR」即日起登陸韓國！銀行公會理事長雷仲達、財金公司董事長林國良率台灣代表團，協同韓國最大收單機構BC Card執行長公司崔元碩，今(31)日於韓國首爾舉行「TWQR韓國開通記者會」，宣布國人在韓國消費可以「無痛付款」。

財金公司說明，即日起，國人前往韓國觀光旅遊、商務洽公或深造遊學，不需要繁瑣的申請程序與安裝設定，也不需大量兌換韓圜現鈔，只要持國內慣用的銀行APP，即可在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，用手機「一邊掃碼、一邊掃貨」，彈指間就可完成QR Code掃碼支付，即日起到4月底前還可以享有15％的購物回饋。

財金公司表示，台韓雙邊觀光、經貿及金融關係交流緊密，在疫情前每年互訪即高達250萬人次，疫後民間交流也迅速回復，根據臺灣觀光署統計資料顯示，2023年韓國已躍昇為國人出國旅遊目的地第三名；隨著台韓間互動交流更為頻繁、密切，預期藉由「TWQR」的雙邊合作，將進一步深化台韓金融支付交流，大幅提升雙邊民眾往來互動的便利。

林國良指出，為了促進台韓金融交流，本次財金公司與韓國BC Card公司完成系統介接，打造台韓間金流的「跨海大橋」，建構雙邊金融合作的基礎建設，下一步將朝開放韓國遊客到臺灣購物支付，以及開拓與其他國家跨境支付合作的方向努力。

林國良進一步表示，本次開通係由銀行先行，未來更多銀行及其他電支機構亦將陸續加入。受惠於「TWQR」掃碼支付在國際間的推展，國內銀行及電支機構透過「TWQR」即可迅速接軌國際，不需在國際市場單打獨鬥，個別與境外機構逐一洽商、介接，逐步實踐「TWQR」推動的宗旨，就是讓國內外支付產業及商店間達成「資源共享、資訊互通」效益，進而使大眾享有更便捷的金流服務。

雷仲達表示，台灣與韓國地理位置鄰近且互為第5大貿易夥伴，經貿關係活絡，民間交流頻繁，觀光、經貿及金融關係交流緊密，值此台韓雙邊交流提升的時刻，台灣金融業與韓方共同推動「TWQR」在韓國的行動支付服務，嘉惠更多到韓國旅遊或洽公的臺灣民眾，努力提升非現金交易的成長目標，更具有指標性的意義。未來，我方將持續推動更多金融機構加入，繼續深化台灣各金融機構與韓國的金融合作交流，延伸我國行動支付區域的廣度，共同建構完善的跨國支付生態圈。

財金公司指出，本次於「TWQR」開通初期即導入國人熟悉而喜愛「掃貨」的韓國便利商店、百貨公司等（如：CU便利超商、GS25便利超商、新世界百貨）3萬5千家特約商店；使用TWQR進行消費支付，直接於銀行帳戶完成扣款，除了可以省下1.5％跨國信用卡交易手續費外，發卡機構更祭出超佛心的15％購物現金回饋，未來在韓國最大收單機構BC Card公司的推動下，預計將有百萬家以上的特約商店陸續受理「TWQR」。

我國首波開通TWQR於韓國掃碼購物的發卡機構，計有臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、元大銀行及花蓮二信等13家，其他銀行及電支機構未來也將陸續響應加入。