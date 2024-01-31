採買年貨小心「變色」 花衛生局提供檢驗試劑

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農曆新春將到，不少人已開始採買年貨，不過要注意，倘若食材顏色偏白、偏黃，是不是可能被添加過氧化氫或工業色素。花蓮縣衛生局將在2月3、4日年貨大街活動，免費提供二氧化硫、過氧化氫及皂黃3種檢驗試劑400份，讓民眾可在家自行檢驗，為家人食材把關。

衛生局長朱家祥表示，過氧化氫俗稱雙氧水、殺菌劑，添加食品可殺菌、漂白，豆類製品、魚肉煉製品、麵粉類及其製品(如熟麵)、乾貨等，可能在製作過程添加過氧化氫，過量會引發急性腸胃炎、腹瀉。

此外，「皂黃」，常被用於工業染料，但若添加在食品中，食用過量恐會引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌的發生，民眾若發現豆乾、鹹魚等食材顏色偏黃，就要注意是否非法使用工業用黃色素。

「二氧化硫（SO2）」俗稱亞硫酸鹽，是一種漂白劑，添加於食品中可殺菌及抑制微生物生長外，也可防止食品褐變，讓食品賣相變好，但卻不健康，常被業者添加於脫水蔬菜、乾貨、金針、加工筍與蜜餞等。

衛生局將準備400份試劑，2月3、4日花蓮年貨大街現場設置食安服務攤位，民眾在家自行檢測時，只需加1滴簡易試劑在有疑慮的食材表面，觀察顏色變化，可推估食材是否含有違法添加物。

朱家祥說，篩檢後若發現疑似不合格（陽性反應）食品，可將購買資訊及檢體來源提供衛生局食品藥物管理科（03-8226959），查證核屬違規，依食品安全衛生管理法規處置，杜絕黑心食品流入市場，危害民眾健康。