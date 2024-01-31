遠傳攜微軟 助台灣水泵龍頭品牌上雲

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遠傳攜手微軟積極協助本土產業數位轉型升級，甫於去年9月興櫃的台灣水泵龍頭品牌大井泵浦，為提升數位韌性與敏捷性，並因應未來海外市場業務擴張需求，由遠傳協助導入微軟Microsoft 365雲端服務並無痛移轉搬遷上雲，達成簡化IT管理、全面提升安全性，同時遠傳也以自身豐富的IT現代化經驗，協助大井泵浦加速數位及敏捷轉型，並善用M365平台上的開發工具快速對應產線及營運需求，實現員工賦能以提高生產力。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳是台灣首家取得微軟授權解決方案夥伴資格（LSP）的電信業者，致力協助企業客戶以數位科技提升營運效率，快速接軌ESG、AI等全球趨勢。遠傳不僅具備協助集團及企業客戶、累計上萬個公務帳號搬遷上雲的實戰經驗，也有自身完整的數位轉型與打造敏捷文化基礎，能協助中小企業在轉型的過程收事半功倍之效。

胡德民強調，針對台灣傳產中小企業普遍面臨IT人力不足的情況，透過遠傳協助導入M365可加速達成善用雲端資源、實現員工賦能，更進一步建立數據驅動文化、發展數位韌性，打造面對未來的數位體質與競爭力。

大井泵浦國際業務部副總經理黃景成表示，因應上櫃後主管機關對數據治理、資安、數位韌性要求升級，加上考量未來擴大市場與國外客戶對資安要求，大井泵浦希望將原先使用託管的郵件，以及員工使用的各種通訊、會議及協作軟體加以整合，全面導入微軟M365統一管理，減少不必要的資安漏洞與風險。遠傳提供針對帳號搬遷痛點自行開發的郵件搬遷上雲工具，成功協助在11天內「無痛移轉」超過200個信箱帳號、1200G資料量，展現了令人信賴的實力。

黃景成也表示，大井泵浦預計在今年送件申請成為上櫃公司，未來也期望透過遠傳與微軟的強強聯手，共同協助大井泵浦加速轉型升級，強化與客戶的鏈結，拓展產品多元產業應用與海外市場布局，目標邁向成為全球前十大的水泵品牌。

如同多數中小企業，大井泵浦的IT人力及資源都較為有限，要應對全公司各單位的轉型與開發需求也感到日益吃緊。藉由遠傳提供的實戰經驗分享與教育訓練，如今只要善用M365平台上許多「Low-Code／No-Code」開發工具，即可大幅縮減開發時程，例如IT部門只花2天就成功開發盤點巡檢工具，員工拿著PDA或平板就能即時收集數據上傳，去紙本化同時也減少人為抄錄錯誤。未來更可望透過內部傳承，讓各單位依需求自行解決較為簡單的應用開發，不僅釋放IT人力投入更核心的應用創新，也真正落實員工賦能、提昇生產力。