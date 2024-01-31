大湖草莓價格居高不下 據傳與這件事有關

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台北市果菜市場近期草莓價格飆漲，主要是受到國內草莓最大產地苗栗縣大湖鄉草莓，先前栽種時遇到多重病害影響草莓植株大量死亡，至少損失近4成，加上目前正值1期花和2期花間空檔青黃不接，產量大減，才造成國產草莓價格飛漲，台北果菜公司批發價約400元，零售價則漲至600元。

過去大湖草莓定植一般都是在國曆10月間開始，但因今年正值農曆閏月，加上今年氣候異常，至國曆11月仍有30幾度高溫，使得定植完畢的草莓因高溫引發多重病害，包括有枯死病、炭疽病等病害，直接造成草莓植株枯死，許多莓農因病害爆發太晚，已無草莓苗可供補栽，所以只能清空枯死的草莓植株，草莓園損失由2成起，部分草莓園損失更高達5成，受損面積估計達100多公頃。

大湖地區農會供銷部主任謝文治表示，草莓大量枯死，直接造成1期花草莓量大減，12月上市的1期花果，大湖當地產地零售價格就大漲至每斤500元，1期花果目前已至末期，2期花才開始陸續開放，中間出現空檔青黃不接，才造成台北果菜市農國產草莓價格大漲。

謝文治強調，草莓一般是2期花的產量最大，但目前2期花苞才開始，結實狀況如何？仍不敢有定論，要待2期花盛產期才知道產量狀況，價格是否下降？目前還無法預估。