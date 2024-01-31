新北旗艦型幼兒園動土 打造全國最大非營利幼兒園

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新北市政府改建板橋國中校舍及擴建該校附設新月旗艦型幼兒園，今（31）日由市長侯友宜主持工程動土奠基典禮，地方民代、里長等各界貴賓也到場見證。侯友宜表示，幼兒園興建工程預計明年5月完工，新月幼兒園將由原來的7班大幅增至18班，成為全國最大的旗艦型非營利幼兒園，同年8月就可招生。

該工程總經費約4.4億元，由新北市府編列3.9億元，教育部補助5451萬元。新建築物計有2棟，分別是地上5層樓的國中校舍及地上3層樓的幼兒園，全案預計2025年完工，除了提供區域學子優質永續學習環境，同時兼顧板橋區托育需求。

侯友宜表示，新北市致力優化托育環境，公共化幼兒園自2019至2023年已增設211班，增加幼生收托5444名，公共化幼兒園收托數居全國第一，市府團隊將持續活化學校餘裕空間及爭取民間公益捐贈空間，繼續增設公共化幼兒園，落實幼兒照顧減輕家長負擔。

教育局長張明文表示，板橋國中新建校舍採「回」字型動線規畫，可獨立分區幼兒園與國中部，校園建築融入環保永續精神，完工後預計可取得銀級綠建築標章。幼兒園以「天空下的樹蔭樂園」為設計概念，八角樓外觀意象主要是提升幼兒園的童趣性，並有樹屋遊戲場、親子多功能活動室及天空運動場等空間，可結合幼兒園課程多元使用，預計可收托400名幼生，包含4班2歲專班。

新北市議員江怡臻表示，肯定侯友宜市長持續努力打造友善生育環境，在市府經費有限情況下，仍選擇優先照顧孩子，減輕家長負擔。新北市在校舍改建新建以及幼托園所需求龐大，以桃子腳學校校舍新建，中央僅負擔15％，負擔沈重。

江怡臻指出，新政府新國會即將上任，期盼苦不能苦孩子，窮不能窮地方，呼籲中央重新思考經費比例與政策方向，讓第一線教育能夠獲得更多支持。

新北市議員黃淑君表示，板橋公幼比例低於全市平均，常常面臨供不應求的窘境，配合板橋國中校舍改建，增設旗艦型幼稚園解決地方問題，但呼籲新北市政府，幼稚園建置不只有公幼增設，私幼協力也非常的重要，如何協助私幼營運也是一大課題。

黃淑君提醒，新北市長期缺乏建置學齡前特教資源，導致孩子錯失學習機會，也應該一併考量，落實學齡前資源之建置，今年度新北市教育局獲中央補助上百億，希望共創地方教育基礎，造福學童。