高雄超Ｑ「小萌龍呆腦獸」小提燈亮相 發放資訊看這邊

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高市府31日舉辦「2024高雄燈會小提燈」發布記者會，「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」提燈正式亮相，高雄市長陳其邁與高雄觀光大使高雄熊一同展示實體小提燈，並宣布國小及幼兒園由校方統一發放，每人皆有1盞，一般民眾則可於2月24、25日下午5時到「冬日遊樂園（高雄港16至18號碼頭）」領取，數量有限，發完為止。

陳其邁親自揭曉大家引頸期盼的龍年小提燈「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」，此次龍年小提燈突破以往框架，用超萌可愛的恐龍造型並以恐龍的英文Dinosaur諧音取名為「小萌龍呆腦獸」 ，而恐龍頭部更有「旋轉變臉」的設計，讓小朋友可以從兔年的「雄meet兔」，自行變換成今年最療癒可愛的黃色小鴨、高雄熊，甚至可以讓小朋友發揮創意自行彩繪。

陳其邁加碼宣布，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，開學後都能領到1盞「小萌龍呆腦獸」龍年小提燈；一般民眾則可在2月24、25日下午5時到16-18號碼頭現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

「小萌龍呆腦獸」龍年小提燈設計師林佳葦說明，本次設計概念是以變臉娃娃的結構創意為發想，創作出可變換臉部表情的有趣提燈，設計以Q版卡通造型的恐龍站姿，置入可4面翻轉的立方體，並連結與高雄相關的角色IP，讓提燈更具趣味。

高市府觀光局長高閔琳補充，今年的「小萌龍呆腦獸」用恐龍來代表龍的意向，而這隻小萌龍的手部設計，是以雙向關節連接身體，做出像高雄熊一樣的揮手招呼或大字形擁抱的動作，也象徵歡迎外縣市及國外觀光客來到高雄旅遊，趁著年節假期嗨翻高雄。