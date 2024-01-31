長榮總座吳光輝：紅海危機將再影響「數個月」

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長榮海運（2603）總經理吳光輝今（31）日表示，今年海運景氣基調仍為供給大於需求，也就是供需失衡，不過巴拿馬運河乾旱、紅海危機等干擾，稍微抵銷供需失衡缺口，並預期紅海危機將會再影響「數個月」，長榮這幾年陸續訂造新貨櫃，因此長榮並沒有缺櫃的問題，對今年海運產業「謹慎對待、隨時因應」。

吳光輝表示，去年中開始國際海運研究機構都提出今年海運產業供需失衡，理由有新船下水眾多、國際經濟情勢不確定高，因此今年對景氣的看法還是沒有變，供給大於需求。

不過目前海運干擾是巴拿馬運河乾旱限制船舶通過數量。吳光輝表示，目前巴拿馬運河水位13.4公尺，比正常值少1-1.1公尺，因此太平洋西岸的裝載必須拉櫃子下來，到東岸再裝載上去，影響周轉率，影響約5％的貨櫃量，達500-100個櫃子、約1,000-2,000TEU的量。

長榮因一年前就已經預定通過巴拿馬運河的權力，通過巴拿馬運河沒有問題。

紅海事件部分，吳光輝表示，航商都已改繞行好望角，以前遠東到歐洲一趟約70-80天，現在一趟已經達100天，將會抵銷供需缺口。

此外，吳光輝表示，今年美國東岸國際碼頭工人協會（ILA）續約談判，成為影響海運的不安定因素。整體對今年海運產業「謹慎對待、隨時因應」。