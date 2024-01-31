簡立忠：去年上市ETF日均值及資產規模雙雙提升

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證交所總經理簡立忠今（31）日在112年度ETF競賽頒獎典禮中指出，去（112）年上市ETF日均成交值達144.53億元、成交值占比為5.14％，另資產規模達1.87兆元，資產規模及成交值雙雙提升。

由證交所、券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦的「112年度ETF競賽」，今日於證交所101大樓舉行頒獎典禮，邀請包括主管機關、公會代表與得獎者等均出席

此次頒獎典禮邀請金管會證期局副局長高晶萍、券商公會理事長陳俊宏、投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨公會理事長陳佩君等均出席，與簡立忠等擔任頒獎人。

出席得獎者包括兆豐投信董事長陳佩君、總經理黃大川、復華投信副董事長周輝啟、口袋證券總經理林聖哲、台新投信總經理葉柱均及多位得獎代表。

簡立忠表示，這項競賽已連續第10年辦理，去年底上市ETF總受益人數已達722萬人，顯見投資人參與程度高，市場相當熱絡，未來將攜手業者等相關機構，在主管機關帶領下持續發展主動型及多資產ETF等多元商品，以提供投資人更多商品選擇，使台灣的資本市場更加蓬勃發展。

此次頒獎典禮頒發台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎、ETF發行貢獻獎、台股ETF造市獎、台股ETF總貢獻獎及ESG ETF發行獎勵共6個獎項。

台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎，分別由凱基證券台北分公司及口袋證券獲得冠軍；ETF發行貢獻獎由復華投信奪冠；台股ETF造市獎由永豐金證券獲得冠軍；元大證券則抱走臺股ETF總貢獻獎冠軍獎座。ESG ETF發行獎勵共有群益投信、永豐投信、兆豐投信及台新投信獲獎。