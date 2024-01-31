陸片面改變M503航路措施 民航局要求儘速協商

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中國大陸民航部門30日片面宣布取消M503航路北向南帶偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，交通部民航局深表遺憾，並斥責此舉不負責任、嚴重影響飛行安全，嚴正抗議並要求儘速協商。

民航局說明，陸方上述措施，將使飛航M503、W122及W123之航班，在航路上同時雙向飛航，不僅造成航管困難，而且若遇到不良天候或飛行操作異常，恐致飛航航班進入我方空域及雙方航班交錯飛航的危險狀況，大幅升高飛安風險。

民航局斥責，這等不負責任的作為，不僅嚴重影響我既有金門、馬祖航路之飛航安全，同時也升高區域飛航的風險，其可能產生的後果，必須由陸方承擔。

此外，民航局也強烈要求，陸方應依國際規範就相關航路的使用儘速與我方展開溝通，建立雙方航管單位之作業協調程序，以確保飛航安全為全球民航產業發展的基礎

民航局說，依國際民航組織劃設新航路之規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。因飛安疑慮，過去我方曾與陸方溝通航路配置，2015年3月29日雙方同意M503航路在實際飛行時將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

民航局指出，中國大陸民航部門罔顧飛航安全、漠視雙方2015年3月的溝通結果，自2018年1月4日起，在未經溝通情況下片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，致使我飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險；甚至在昨日又進一步宣布M503航路不再帶偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，使航管困難及飛安風險進一步升高。

M503航路距台北飛航情報區邊界最近處僅4.2浬，其中，W122航路緊鄰我馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬；而W123更貼近我金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，在雙方空域間隔甚小下，尤須關注飛安問題。

為確保台北飛航情報區及金、馬民航機的運作安全，民航局表示，已要求航管單位嚴密掌握航班飛航狀況，遇有航空器接近我方空域，即向陸方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施；民航局說，此等暫行因應措施，將一直持續到陸方願意與我方進行協商，並能確保飛航安全為止。