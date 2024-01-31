永達保經逆勢起飛 期繳新契約保費收入年增25％

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2023年台灣壽險業新契約保費收入衰退13.15％，不過，永達保經2023年依然繳出亮眼成績。永達保經31日表示，其去年期繳新契約保費收入逆勢成長25％、達新台幣23億元，而這也顯示出台灣保戶對於保險的需求，已不局限於單一保單、單一公司。

永達保經指出，2023年期繳新契約保費收入年成長25％、達新台幣23億元，主管人力成長27％、計2,414人，百萬圓桌(MDRT)會員人數成長30％、達成335位，13個月保單繼續率更高達97.7％。展望2024年，永達保經訂下期繳新契約保費收入目標成長50％達新台幣35億元、主管人力成長25％達3,000人、MDRT成長80％至600位及13個月保單繼續率98％。

永達保經董事長吳文永表示，2023年是永達保經業務制度優化元年，永達保經是孕育MDRT的搖籃，2023年台灣排名第4名，台灣保經排名第一名，能夠位居兩岸保經代界龍頭，營收合計突破百億新台幣，在於擁有強大的競爭優勢。

總經理陳慶鴻指出，同時，為了讓服務更即時以及大數據管理，永達保經啟動系列e化線上管理，例如，定聯服務系統建置、線上保單健檢、e-power智能秘書、eReport 57項報表、eLearning數位學習平台、e-Action行動投保，及遠距投保。並重視售後服務，避免客戶成為「孤兒保單」，縱使原經手業代離開，公司會選派其他業務代表接續服務，去年接續服務全年度業績佔比達新契約保費收入約14％。永達保經也鼓勵增員，達成獎勵辦法，每增員一位即獎勵現金新台幣2萬元。只要晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達新台幣310萬元。更首創「世襲制度」，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半。

另外，在大陸永達理保經方面，該公司為永達保經轉投資且持股達24.9％的全國性保險經紀公司，在疫情及經濟衰退衝擊下仍穩健發展，已設有北京總公司、17家分公司共46個營業據點。2023年期繳新契約保費收入達人民幣20.7億元、主管人力達7,238人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成974位、13個月繼續率達96％、業務人員年平均FYP 人民幣28萬元。2024年目標：期繳新契約保費成長20％人民幣25億元、主管人力成長38％達10,000人、MDRT 成長54％達1,500位、13個月保單繼續率96％及業務人員年平均FYP人民幣29萬元。