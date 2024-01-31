南橫公路哈利普松明隧道鄰近路段 施工管制時間公布

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去年7月杜蘇芮颱風豪雨造成南橫公路哈利普松明隧道東側道路7萬平方公尺坍滑，公路局南區養護工程分局關山工務段因施工，將於2月1日及6日道路管制，管制時間為上午8時至12時及下午1時至5時，每2小時放行10分鐘‧籲請民眾遵照交管人員引導。

公路局南區養護工程分局關山工務段表示，目前台20線155K＋000~＋200路段下邊坡擋土牆正在施工，該路段於去年7月杜蘇芮颱風豪雨影響造成上邊坡大面積約7萬平方公尺坍滑，且經常發生無預警坍方、落石情事，目前工務段已爭取經費約1.86億元修復，讓用路人能有安全通行道路，未來規畫2階段整治工程施工。

關山工務段說明，第1階段辦理谷側借地施作擋土牆，施工位置與路面高差約50公尺，因谷側坡面陡峭，且腹地不足無法打設施工便道，需占用道路使用移動式起重機進行吊運機具及施工材料堆置，將於2024年2月1日及2月6日進行道路管制，管制時間為上午8時至12時及下午1時至5時，每2小時放行10分鐘，中午12至1時不管制。

關山工務段指出，實施道路管制期間，請用路民眾遵照交通指揮人員之管制與引導，管制及放行時段，後續將依現場施工狀況滾動調整，以提供用路人更佳行車品質。

此外，公路局也提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況（南橫公路梅山口至向陽路段通行管制為每星期二、星期四管制不開放，其餘開放進入管制路段時間為每日上午7時至下午2時，下午5時前需離開管制路段。若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。