史隆管理學院課程也轉向 東南亞經濟取代中國經濟

從貿易、科技、到晶片,延續超過5年時間的中國大陸、美國對峙,改變了方方面面。在教育方面,美國學習華文的人數出現減少,美國麻省理工學院MIT史隆管理學院教授黃亞生 (Prof. Yasheng Huang) ,在本報專訪中指出,他在管院開設的「中國經濟發展」行動學習課程,自2008年至今已累積300多個實際企業案例,但是現在學生選課數量大幅減少,新的學期他將開新的課程「東南亞經濟」,合作對象也改為泰國的大學。

黃亞生指出,史隆管理學院這類的課程不是只在教室內講授或討論,而是要找到當地企業願意提供個案研究計畫,學生會異地上課、深入企業營運的日常 ,選課學生經過多方研究、與授課教授討論,最終作出給企業的建議策略。2008年開課,許多陸企持續加入課程,提供美國學生實際參與大陸市場的機會,也累積出許多特殊的企業個案研究,例如台灣鼎泰豐曾因為需要進入美國市場的建議,也委託此課程進行事前研究。

隨著前美國總統川普刻意挑起中美貿易的結構問題,兩國關係惡化、且資源互不流通,美國召回大陸美商,中國公司在華爾街掛牌也頻生障礙,全球高科技體系裂解為「中國以外」(ex-China)和中國,兩邊壁壘分明,當然高等教育的資源交換、交換研究計畫等都受到影響,沒想到黃亞生在史隆管理學院的開課也被衝擊到,能提供、或願意提供個案的陸企愈來愈少;反而,有企業界直接建議,由東南亞各經濟體取而代之,抓住RCEP在2023年完成整合的市場契機,黃亞生也因此在2024年新學期中,新開 「東南亞經濟」課程,基於行動學習模式的需求,東南亞企業、泰國大學都相繼成為海外合作對象。

研究專長為政治經濟和國際管理的黃亞生,曾出版多本與中國政經有關的專書,2023年新書《EAST的興衰:科舉、專制、穩定和科技如何帶給中國成功,又為何可能導致其衰落》(The Rise and Fall of the EAST: How Exams, Autocracy, Stability, and Technology Brought China Success, and Why They Might Lead to Its Decline),外交雜誌(Foreign Affairs Magazine)評論為最佳圖書,他在紐約時報、華盛頓郵報與金融時報等重要國際媒體亦有專欄的撰寫。

黃亞生榮頒布魯金斯學會及亞洲協會學者,時代基金會講座教授(Epoch Professor),目前為華盛頓特區威爾遜中心(Woodrow Wilson center)訪問學者,在世界銀行、亞洲開發銀行及OECD等機構擔任過顧問 ,是非常深入中國政經歷史的研究型學者。