史隆管理學院課程也轉向 東南亞經濟取代中國經濟

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從貿易、科技、到晶片，延續超過5年時間的中國大陸、美國對峙，改變了方方面面。在教育方面，美國學習華文的人數出現減少，美國麻省理工學院MIT史隆管理學院教授黃亞生 (Prof. Yasheng Huang) ，在本報專訪中指出，他在管院開設的「中國經濟發展」行動學習課程，自2008年至今已累積300多個實際企業案例，但是現在學生選課數量大幅減少，新的學期他將開新的課程「東南亞經濟」，合作對象也改為泰國的大學。

黃亞生指出，史隆管理學院這類的課程不是只在教室內講授或討論，而是要找到當地企業願意提供個案研究計畫，學生會異地上課、深入企業營運的日常 ，選課學生經過多方研究、與授課教授討論，最終作出給企業的建議策略。2008年開課，許多陸企持續加入課程，提供美國學生實際參與大陸市場的機會，也累積出許多特殊的企業個案研究，例如台灣鼎泰豐曾因為需要進入美國市場的建議，也委託此課程進行事前研究。

隨著前美國總統川普刻意挑起中美貿易的結構問題，兩國關係惡化、且資源互不流通，美國召回大陸美商，中國公司在華爾街掛牌也頻生障礙，全球高科技體系裂解為「中國以外」（ex-China)和中國，兩邊壁壘分明，當然高等教育的資源交換、交換研究計畫等都受到影響，沒想到黃亞生在史隆管理學院的開課也被衝擊到，能提供、或願意提供個案的陸企愈來愈少；反而，有企業界直接建議，由東南亞各經濟體取而代之，抓住RCEP在2023年完成整合的市場契機，黃亞生也因此在2024年新學期中，新開 「東南亞經濟」課程，基於行動學習模式的需求，東南亞企業、泰國大學都相繼成為海外合作對象。

研究專長為政治經濟和國際管理的黃亞生，曾出版多本與中國政經有關的專書，2023年新書《EAST的興衰：科舉、專制、穩定和科技如何帶給中國成功，又為何可能導致其衰落》（The Rise and Fall of the EAST： How Exams, Autocracy, Stability, and Technology Brought China Success, and Why They Might Lead to Its Decline），外交雜誌（Foreign Affairs Magazine）評論為最佳圖書，他在紐約時報、華盛頓郵報與金融時報等重要國際媒體亦有專欄的撰寫。

黃亞生榮頒布魯金斯學會及亞洲協會學者，時代基金會講座教授（Epoch Professor），目前為華盛頓特區威爾遜中心（Woodrow Wilson center）訪問學者，在世界銀行、亞洲開發銀行及OECD等機構擔任過顧問 ，是非常深入中國政經歷史的研究型學者。