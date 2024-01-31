《傳產》買氣穩定 房仲業者元月交易不淡

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【時報記者郭鴻慧台北報導】買氣穩定成長，加上農曆春節落在2月，許多買方將購屋規劃提前，房仲業者2024年1月交易量淡季不淡，低總價的產品還是較獲青睞，預料農曆年後房市應該仍將有一波小陽春，接下來就要看329檔期一手市場的表現狀況。

國內景氣已連續兩個月亮出黃藍燈，台股也站上萬八大關，消費信心創22個月新高，購屋信心也逐步回升，加上新青安助攻，促動自住需求加速購屋腳步，而通膨長期化的現象也驅使長期置產族群擇優進場。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2024年一開春就開出紅盤，市場買氣暢旺，預期這樣熱絡的市場氣氛有望延續至農曆年後，交易量能還有成長的空間，值得期待。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年1月適逢春節期間，是交易最低迷的月份，今年農曆春節則是落在2月份，1月有完整的工作日，因此交易量出現明顯年增，而1月也是總統大選告一段落的時間點，加上買方又等不到房價回頭，因此自用客在靠近農曆年節前的買氣仍相當穩健，並未因為靠近過年而縮手等待。

中信房屋總經理張世宗表示，去年下半年在政府祭出「新青安房貸政策」，注入一波購屋潮，今年第一季延續去年末的市場結構，呈現「低總價快速去化、高總價降價脫手」的狀況，交易量穩中微揚，而下半年的市況，外在會受到美國啟動降息循環與兩岸不確定的因素影響，內則有囤房稅2.0上路，仍有變數存在。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，縱然有總統大選因素影響，但由於在去年12月立法院通過囤房稅相關規定，讓打房政策全員到位，使得利空盡釋，買氣持續穩定成長。加上今年農曆春節在二月份，亦使得許多買方將購屋規劃提前，帶動一月份交易。